Нобелевскую премию мира вручили японцам, выжившим после бомбардировок

Нобелевскую премию мира получила японская организация выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сообщил комитет в соцсети X.

"Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2024 года японской организации Nihon Hidankyo. Это движение выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки получает премию мира за меры по достижению мира, свободного от ядерного оружия и за демонстрацию через показания свидетелей того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть использовано", - уточнили в комитете.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".

Источник: vfokuse.mail.ru