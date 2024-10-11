Гигабитный Wi-Fi роутер от Saima Telecom обеспечит новые стандарты скорости

Задумывались ли вы, почему при подключении к интернету вы не получаете заявленных показателей скорости? Одной из главных причин может быть неподходящий роутер, который не способен обеспечить вам и вашей семье комфортный доступ к интернету, особенно в условиях современных требований. Часто такие роутеры не рассчитаны на новые уровни скорости и не могут обеспечить стабильное интернет-соединение.

Компания Saima Telecom предлагает идеальное решение - гигабитный Wi-Fi роутер, который обеспечивает отличную скорость благодаря поддержке передачи данных до 1 Гбит/с и технологии Wi-Fi 6. Он обеспечивает стабильное интернет-соединение через Wi-Fi роутер даже в самых удаленных уголках вашего дома.

Гигабитный Wi-Fi роутер и ТВ-приставку вы получаете абсолютно БЕСПЛАТНО на суперскоростном тарифе "Премиум 500 + О!TV" всего за 1180 сомов в месяц.

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на сайте компании saimatelecom.kg; позвонив или написав в WhatsApp/Telegram по номеру 0708 909 000; в приложении "Мой О!" в разделе Saima Telecom; в головном офисе по адресу: г. Бишкек, ул. Льва Толстого 1/3; в сети магазинов O!Store.

Улучшайте качество вашего интернета с Saima Telecom и наслаждайтесь стабильным интернетом в каждом уголке вашего дома.

Товар сертифицирован. Тарифы "Премиум 500 + O!TV" и "Премиум 500 +" доступны для подключения физических лиц новых и действующих абонентов. Тв-приставка и Wi-Fi роутер предоставляются в ответственное хранение. В случае досрочного расторжения договора и/или неиспользования услуг связи по любым причинам на условиях действующего тарифного плана и настоящего Приложения в качестве компенсации затрат Оператора, связанных с подключением Абонента к услугам связи, а также невыполнения условий договора в течение первых 24 месяцев, Абонент обязуется выплатить условную стоимость подключения: 2 500 (две тысячи пятьсот) сомов. Районы, в которых доступно подключение тарифа 500 Мбит/с, уточняйте у менеджеров компании или позвонив в круглосуточный Call-Center. Предложение не распространяется на жителей ж/м "Ала-Тоо 3" и ж/м "Ак-Ордо".

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