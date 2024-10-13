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В Бишкеке откроется ресурсный центр нового формата "Россия с вами"

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- Светлана Лаптева
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В Республиканской библиотеке для детей и юношества имени Касымалы. Баялинова откроется первый в мире ресурсный центр нового формата "Россия с вами".

Ресурсный центр "Россия с вами" – это современное, высокотехнологичное культурно-образовательное пространство, в котором российские дизайнеры создали комфортные условия для проведения лекториев и выставок, дискуссионных клубов и тематических студий, занятий, мастер-классов. Пользоваться центром сможет аудитория разных возрастов, но, в первую очередь, пространство предназначено для детей, подростков и молодежи.

До конца года в Ресурсном центре состоятся мероприятия от российских ученых, педагогов и разработчиков современных средств обучения. Это: иммерсивные мастер-классы по физике и биологии для старшеклассников и их педагогов, интерактивные мастер-классы для школьников и их педагогов по робототехнике в традициях русской инженерной школы и фестиваль научного эксперимента для самых маленьких, с применением цифровых лабораторий.

Россотрудничество оснастило центр красивой и эргономичной мебелью, специально разработанной для Центра российским брендом BELSI. Для детей до 12 лет предусмотрена игровая зона с уникальными "говорящими" книгами и ручками "Знаток", электронными плакатами, интерактивным столиком для просмотра российских мультфильмов, конструкторами DIBO.

Ремонт помещения поддержан российскими соотечественниками Кыргызстана.

В ходе открытия разработчики оборудования расскажут о возможностях его использования в образовательном процессе.

В открытии примут участие заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана – Гульбара Абдыкалыкова, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, библиотекари, учителя, лидеры движения соотечественников.


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URL: https://www.vb.kg/440120
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