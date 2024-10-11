Китайский посол пригласила министра образования КР на Всемирную конференцию

Сегодня министр образования и науки Кыргызской Республики Догдуркүл Кендирбаева встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили совместные образовательные программы, проекты и инициативы, направленные на развитие системы образования в стране. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в области повышения квалификации педагогов и обмена опытом.

Посол Ду Дэвэнь пригласила Догдуркүл Кендирбаеву принять участие во Всемирной конференции по китайскому языку, которая пройдёт в Пекине.