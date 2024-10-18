Погода
$ 85.21 - 85.69
€ 92.02 - 93.02

Уланбек Далиев принял участие в открытии кирпичного завода в Чолпон-Ате

751  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев посетил предприятие по производству железобетонных изделий "Байтехстрой" в городе Чолпон-Ата, где ознакомился с производственными мощностями и деятельностью компании. Затем он принял участие в церемонии открытия нового кирпичного завода. В мероприятии также приняли участие аким Иссык-Кульского района Жапарбек Ормонов, мэр Чолпон-Аты Данияр Сатаров и актив района.

Возглавляемое частным предпринимателем Максатом Орозобаковым предприятие "Байтехстрой" начало выпуск железобетонной продукции в феврале 2024 года. На запуск завода было вложено 19 миллионов сомов, создано 15 рабочих мест.

Кроме того, Уланбек Далиев ознакомился с деятельностью кирпичного завода, расположенного в поселке Ак-Коргон, села Бостери. На строительство завода было затрачено 38 миллионов сомов, создано 40 рабочих мест. Мощность завода позволяет производить до 400 тысяч строительных кирпичей в месяц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440125
Теги:
Иссык-Кульская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  