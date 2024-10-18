Уланбек Далиев принял участие в открытии кирпичного завода в Чолпон-Ате

Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев посетил предприятие по производству железобетонных изделий "Байтехстрой" в городе Чолпон-Ата, где ознакомился с производственными мощностями и деятельностью компании. Затем он принял участие в церемонии открытия нового кирпичного завода. В мероприятии также приняли участие аким Иссык-Кульского района Жапарбек Ормонов, мэр Чолпон-Аты Данияр Сатаров и актив района.

Возглавляемое частным предпринимателем Максатом Орозобаковым предприятие "Байтехстрой" начало выпуск железобетонной продукции в феврале 2024 года. На запуск завода было вложено 19 миллионов сомов, создано 15 рабочих мест.

Кроме того, Уланбек Далиев ознакомился с деятельностью кирпичного завода, расположенного в поселке Ак-Коргон, села Бостери. На строительство завода было затрачено 38 миллионов сомов, создано 40 рабочих мест. Мощность завода позволяет производить до 400 тысяч строительных кирпичей в месяц.