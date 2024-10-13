Дан старт строительству домов жителям Темировки, пострадавшим от селя

Дан старт строительству жилых домов для жителей села Темировка, пострадавших от селевых потоков в августе текущего года

В церемонии приняли участие полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев, аким района Жапарбек Ормонов, представитель Государственного агентства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также жители села.

Согласно информации акима района Жапарбека Ормонова, в Иссык-Кульском районе от селей пострадало 301 домохозяйство, из которых 29 не подлежат восстановлению. Этим семьям была выделена материальная помощь в размере 1 миллиона сомов на каждую семью. Остальные пострадавшие домохозяйства получат выплаты в зависимости от степени повреждений.

Полномочный представитель Президента в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев отметил, что для ликвидации последствий стихийного бедствия и выплат компенсаций правительством было выделено 74 миллиона сомов. Также государственные служащие перечислили на специальный счёт для помощи пострадавшим однодневную заработную плату. Граждане страны и спонсоры также активно участвуют в поддержке пострадавших.

Строительство домов будет осуществлено турецкой строительной компанией "Роялсафа", направленной на объект Государственным агентством строительства и ЖКХ.