Погода
$ 85.37 - 85.84
€ 92.77 - 93.77

В Бишкеке 19-летний парень разбился на BMW M5

417  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сегодня ночью произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщили в ГУВД, сегодня примерно в 03:00 часов утра водитель автомашины марки BMW M5 И.Э., 2005 года рождения с пассажирами, двигался в западном направлении по проспекту А. Масалиева, где на пересечении с улицей Байтик Баатыра, не справившись с управлением наехал на препятствие и перевернулся.

В последующем водитель был доставлен с полученными телесными повреждениями в медицинское учреждение, где скончался не приходя в сознание.

Один из пассажиров 19-летний К.И. с диагнозом перелом плечевой кости госпитализирован.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ ГУВД г.Бишкек и начата доследственная проверка, назначены все необходимые экспертизы.

Информация о состоянии здоровья остальных граждан находящихся на момент аварии в салоне автомашины уточняется.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440129
Теги:
ДТП, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  