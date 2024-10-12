В Бишкеке 19-летний парень разбился на BMW M5

В Бишкеке сегодня ночью произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщили в ГУВД, сегодня примерно в 03:00 часов утра водитель автомашины марки BMW M5 И.Э., 2005 года рождения с пассажирами, двигался в западном направлении по проспекту А. Масалиева, где на пересечении с улицей Байтик Баатыра, не справившись с управлением наехал на препятствие и перевернулся.

В последующем водитель был доставлен с полученными телесными повреждениями в медицинское учреждение, где скончался не приходя в сознание.

Один из пассажиров 19-летний К.И. с диагнозом перелом плечевой кости госпитализирован.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ ГУВД г.Бишкек и начата доследственная проверка, назначены все необходимые экспертизы.

Информация о состоянии здоровья остальных граждан находящихся на момент аварии в салоне автомашины уточняется.

Источник: Кабар