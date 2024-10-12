Апти Алаудинов: Необходимо вернуть в лоно России все дружественные страны

Интервью с заместителем начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации, командиром добровольческого формирования "Ахмат", кандидатом политических наук Апти Алаудиновавым.

Апти Аронович, как проходит СВО на текущий момент времени?

– СВО на данном этапе я оцениваю очень даже положительно. Да, получилось, что за период проведения СВО были и тяжёлые моменты. Как известно, противник с полной поддержкой стран блока НАТО аккумулировал большие ресурсы во всех аспектах. Так, проникновение украинских формирований на территорию Курской области сопровождалось и готовилось непосредственно комитетами НАТО. Большую часть сил и средств нам удалось разгромить. Поэтапно продвигаясь и освобождая свои населённые пункты, мы уничтожаем силы противника. На других участках фронта, как известно, также ежедневно освобождаются населённые пункты силами Министерства обороны РФ. Это тоже хороший результат. Полагаю, в скором времени Спецоперация придёт к логическому завершению.

Сколько может потребоваться времени для деблокировки населённых пунктов в Курской области?

– При любом раскладе около двух месяцев на это уйдёт.

Сейчас в прессе довольно активно циркулирует информация о скором завершении Спецоперации. Назовите взаимоприемлемый сценарий, каким вы его видите?

– Больше чем уверен, что российская сторона не согласится на завершение СВО, если не будут достигнуты изначально поставленные цели Спецоперации. Некоторые обманываются, идя на поводу тех лозунгов, которые выставляются американцами и их сателлитами. Они утверждают, что Россия напала на Украину, пытаясь захватить её территории. Но надо понимать, что целью российской стороны было: сделать всё, чтобы НАТО не оказалось непосредственно у границ России, то есть в нескольких часах от Москвы; также Украина должна быть денацифицирована. Если бы Россия не пришла к такому решению, то другая сторона, которая готовилась на протяжении восьми лет, начала бы военную операцию. При таком сценарии развития событий Россия оказалась бы в более затруднительном положении. Поэтому часть задач, изначально обозначенных Спецоперацей, уже выполнена. Дальше надо сделать так, чтобы противник перестал вынашивать планы по нанесению удара по России. Если же мы не придём к логическому завершению СВО, то в дальнейшем мы увидим ещё большую эскалацию. Следующая фаза нежелательна, так как там может быть применён совершенно другой тип вооружения, вплоть до тактического ядерного.

Вам не кажется, что в случае применения ядерного вооружения не будет побеждённых или проигравших, а проиграют все, просто кто-то в большей степени, кто-то в меньшей?

– Если мы говорим, что военные действия ведутся только с Украиной, то да. Но если ситуация выйдет из-под контроля, и наши противники решатся ввязаться в СВО, переведя её на другой этап, то тогда, как сказал Владимир Путин, "Зачем нам нужен мир, в котором нет России?". Полагаю, Спецоперация может завершиться уже в конце текущего года. Изложу своё видение. Первое, на Ближнем Востоке разворачиваются события. Израиль сейчас никто не останавливает, отчего мы видим стремительную эскалацию в регионе. США при такой динамике событий, как главный союзник Израиля, не сможет потянуть ресурсно Украину и Израиль одновременно. Поэтому они в какой-то степени будут вынуждены пойти на изменение геополитической диспозиции. Украину они могут бросить точно так же, как и Афганистан. И когда самолёты США начнут покидать пределы Украины, то с колёс, цепляясь, будут падать украинцы. США бессовестным образом могут бросить Украину. Также могут повлиять и президентские выборы в США на геополитическую ситуацию. Если победу одержит Дональд Трамп, то он станет поддерживать Израиль. Экономическая составляющая, в свою очередь, может рассматриваться как фактор. Как только Америка и её сателлиты дистанцируются от Украины, то последняя пойдёт на серьёзные уступки, которые могут устроить российскую сторону.

"Победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО", заявлял экс-генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Ваше мнение?

– Блок НАТО в Спецоперации уже потерпел поражение. НАТО в этой прокси-войне пытается победить. Целая армия специалистов НАТО воюет руками украинцев на поле брани. Они проиграли, это поражение НАТО! Столкнувшись с Россией, блок НАТО стал спешно переформатироваться. Россия уже победитель. Почему? Россия смогла противопоставить себя всему блоку НАТО одновременно и показала, что способна противостоять любой силе!

Что вы думаете о внешней политике России в Центральной Азии?

– Надо думать над тем, как её поменять. Необходимо вернуть в лоно все дружественные страны. Не секрет, что Турция активно включена в политические процессы, стремясь расширить своё влияние в регионе. Китай не сидит без дела, так как он вынашивает большие планы на регион. Россия также имеет свои интересы. США, не имея прямые границы, пытается проводить свою политику. Китай очень грамотно и деликатно работает в регионе. Он имеет на это большие ресурсы. Но ни один юань не будет вложен без учёта их интересов. У Турции существенно меньше ресурсов. Тем не менее, Турция хочет объединить страны в проект "Великий Туран" под своим началом. Россия – важный игрок в ЦА. Требуется очень правильно артикулировать свою повестку, причем во всех измерениях.

По мнению российского императора Александра III, у России есть только два союзника – её армия и флот. Есть ли ещё союзники у России?

– На данный момент, констатирую, у России, помимо армии и флота, есть ещё и авиация. Извиняюсь, но при любом раскладе союзники, которые всё время шатаются из стороны в сторону при любом дуновении ветра… Есть один постоянный союзник в лице Белоруссии. А так, мы видим, как одна группа, придя во власть, начинает смотреть на Запад. Приходит другая группа к власти, она вновь поворачивается в сторону России. Это непостоянство.

Беседовал Эрик Исраилов, "Общественный рейтинг"