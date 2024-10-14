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ОПЕК предоставит Таджикистану кредит для завершения Рогунской ГЭС

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- Светлана Лаптева
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Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и президент Фонда международного развития стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдулхамид Алхалифа подписали соглашение о предоставлении кредита, следует из сообщения Министерства финансов Р

Данные средства пойдут на финансирование первого этапа строительства Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС), в частности, проекта "Лот 4".

Торжественная церемония подписания состоялась в Вене в рамках официальной поездки таджикистанской делегации, которую возглавил вице-премьер Усмонали Усмонзода.

Согласно данным ведомства, общая сумма кредита от Фонда ОПЕК для осуществления проекта составляет $100 млн. Средства будут выделяться поэтапно, в рамках четырёх отдельных соглашений, каждое из которых предусматривает финансирование в размере $25 млн.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее сообщил о других инвесторах, которые уже вложили средства или выразили намерение финансировать строительство Рогунской ГЭС. В частности, с Исламским банком развития было подписано соглашение на сумму $150 млн, а Саудовский фонд развития выделил $100 млн. Помимо этого, ещё $100 млн предоставят несколько арабских фондов развития, среди которых Кувейтский фонд развития, Фонд Абу-Даби и Сберегательно-трастовый фонд Италии.

Затраты на завершение строительства Рогунской ГЭС значительно возросли с момента начала проекта. Изначально в 2008 году предполагалось, что строительство обойдётся в $3 млрд.

По августовским оценкам расходы увеличились до $6,4 млрд. Этот проект, запланированный к завершению к 2035 году, является важной частью стратегии Таджикистана по обеспечению энергетической независимости и увеличению экспорта электроэнергии.

Источник: [url=https://daryo.uz/ru/2024/10/12/the-opec-fund-will-grant-tajikistan-the-first-installment-of-a-loan-to-help-complete-the-construction-of-the-rogun-hydropower-plant[/url]


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URL: https://www.vb.kg/440136
Теги:
Таджикистан
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