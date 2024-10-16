Форум в столице Туркменистана продемонстрировал, что все больше стран не обращают внимания на истерики Запада, а охотно обсуждают с Путиным контуры будущего миропорядка

Президент России Владимир Путин принял участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде, куда его пригласил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он посвящен 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги. Власти Туркменистана считают, что мероприятие станет "политической, мировоззренческой и нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога".

Похоже, именно так и случилось. Кроме Путина в Ашхабад приехали президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Пакистана Асиф Али Зардари, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Армении Ваагн Хачатурян, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

"Всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении права каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления",- сказал во время своего выступления на форуме Владимир Путин.

По его словам, Россия выступает за максимально широкую дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире.

"Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнёрами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС", – сказал Путин. И в таком ключе пройдет и саммит БРИКС в Казани 22-24 октября, отметил он, пригласив всех присутствовавших глав государств на форум.

Как отметил политик, государства мирового большинства, включая Россию, "выступают в духе философских подходов Махтумкули за более справедливое распределение благ, за последовательную демократизацию международной жизни".

Ранее Владимир Путин уже не раз подчеркивал, что справедливый многополярный миропорядок может быть основан только на равноправном взаимодействии. При этом недопустимо игнорирование фундаментальных принципов уважения к суверенитету государств и невмешательства в их внутренние дела.

Вместе с тем президент России признавал, что становление нового мироустройства, отражающего реальное положение дел в мире - сложный и болезненный процесс, которому оказывают ожесточенное сопротивление элиты стран "золотого миллиарда".

Ускорить этот процесс и призваны мероприятия типа форума в Ашхабаде. На которые приезжают все больше лидеров стран мира, невзирая на истерики Запада. Не обошлось без истошного визга со стороны Киева и в случае с мероприятием в Туркменистане. На сайте МИД Украины появился призыв к властям Туркменистана арестовать Владимира Путина во время его визита в Ашхабад. Киев назвал президента России "военным преступником" и напомнил, что весной 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест "за незаконное принудительное перемещение украинских детей в Россию". Впрочем, кроме журналистов, похоже, никто не обратил внимания на весь этот бред.

Кстати, блогер Владислав Поздняков обратил внимание на одну интересную деталь. Российский лидер передвигался по Ашхабаду на черном "Аурусе". Такое позволено только Путину. Дело в том, что по закону в Туркменистане разрешенылюбые цвета автомобилей, но только не черный. Власти объясняют эту меру заботой о жителях: из-за сильной жары темные элементы машины нагреваются, что якобы влияет на самочувствие водителя и пассажиров.

На что влияет цвет автомобиля оставим выяснять туркменским властям, отметим лишь, что на самочувствие Путина и результативность его визита данный факт никак не повлиял. Прежде всего, коллективный Запад с плохо скрываемым страхом и раздражением наблюдал за ходом переговоров российского лидера с президентом Ирана. Против которого они уже начинают применять не только санкции, но и реальные удары израильскими ракетами по мирным женщинам и детям.

Путин на встрече заявил, что позиции Ирана и России зачастую схожи в оценке событий в мире. "Мы активно работаем вместе на международной арене", – сказал глава государства. Он также отметил роль Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Масуд Пезешкиан на встрече принял приглашение Путина посетить Россию с официальным визитом. Президент Ирана сделал это с благодарностью и сказал, что обязательно воспользуется приглашением. По словам Пезешкиана, отношения Ирана и России носят стратегический и искренний характер. "Наши отношения в культурной, экономической и социальной сферах день за днем улучшаются", – сказал он, подчеркнув, что тенденция должна сохраняться.

У России и Ирана много возможностей – страны должны помогать друг другу, поскольку позиции Москвы и Тегерана на международной арене схожи, добавил Пезешкиан. "Мы сделаем все для подписания документов на саммите БРИКС", – отметил он. Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Пезешкиан оценил ее как сложную. По его словам, США и другие западные страны не хотят, чтобы она "утихала".

Если с Ираном все более-менее ясно, то с Турцией все намного сложнее. Формально она пока остается союзником НАТО и США. Но похоже, и турки уже устали находиться в положении западной колонии. Президент России Владимир Путин встретился в Ашхабаде со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем и заявил, что ждет встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на предстоящем саммите БРИКС.

Путин также кратко переговорил с лидером Пакистана Асифом Али Зардари. Как сообщают российские власти "стороны подтвердили намерение двух стран интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, заинтересованность, политическую заинтересованность".

Что ж, будем ждать предстоящего саммита БРИКС в Казани. Скорее всего, он принесет немало неприятных сюрпризов, как киевским властям, так и их хозяевам в Брюсселе и Вашингтоне.

Источник: ВЭС24