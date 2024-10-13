Исполняющим обязанности ректора КРСУ назначен Сергей Волков

Исполняющим обязанности ректора Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ) назначен Сергей Волков, который вступит в должность с 14 октября.

"Исполняющим обязанности ректора Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (КРСУ) назначен Сергей Юрьевич Волков", - говорится в сообщении.

По словам замглавы Минобрнауки Константина Могилевского, министерство уделяет особое внимание развитию КРСУ. "Принципиально важно, чтобы у граждан Кыргызской Республики имелась возможность получать образование по самым высоким российским стандартам, не покидая при этом своей родины", - сказал заместитель министра.

Он отметил, что перед КРСУ стоят большие вызовы: необходимо обновить образовательные программы, укрепить материальную базу, повысить общую эффективность управления университетом. "Как известно, президентом России было принято решение и о строительстве кампуса КРСУ.

В свою очередь по решению президента Кыргызской Республики университет получил в 2024 году особый статус", - уточнил Могилевский.

Для справки: 35-летний Сергей Волков окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова (МГТУ) по специальностям "литейное производство черных и цветных металлов" (специалитет) и "литейное производство" (аспирантура). Кандидат технических наук. Автор 25 научных работ.

С 2012 года работал в первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов родного вуза. В разные годы занимал пост проректора по административно-хозяйственной работе, капитальному строительству и ремонту, развитию инфраструктуры, экономическим и финансовым вопросам. С 2023 года проректор по стратегическому развитию и экономике МГТУ.

Награжден почетными грамотами Минобрнауки России в 2019-м и 2023 годах.

В должность и. о. ректора КРСУ Волков вступит 14 октября 2024 года.