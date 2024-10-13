Дмитрий Бивол потерпел поражение в поединке против Артура Бетербиева

Дмитрий Бивол стал первым боксёром, выстоявшим полный матч против Артура Бетербиева на поединке, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок между чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBC Артуром Бетербиевым и обладателем поясов WBA Super и IBO Дмитрием Биволом был главным событием боксёрского вечера в Саудовской Аравии.

Бивол продержался все 12 раундов против Артура Бетербиева. Ранее 39-летний россиянин одержал 20 побед нокаутом, не допуская иного результата.

Абсолютным чемпионом мира по результатам поединка стал Бетербиев. Отметим, Бивол по-прежнему ни разу не оказывался на настиле ринга. Бетербиев же дважды был сбит с ног за свою профессиональную карьеру. В нокдаун спортсмена отправляли Джефф Пейдж-младший и Каллум Джонсон. Оба боксёра были нокаутированы Бетербиевым.

Источник: Кабар