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Дмитрий Бивол потерпел поражение в поединке против Артура Бетербиева

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Дмитрий Бивол стал первым боксёром, выстоявшим полный матч против Артура Бетербиева на поединке, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок между чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBC Артуром Бетербиевым и обладателем поясов WBA Super и IBO Дмитрием Биволом был главным событием боксёрского вечера в Саудовской Аравии.

Бивол продержался все 12 раундов против Артура Бетербиева. Ранее 39-летний россиянин одержал 20 побед нокаутом, не допуская иного результата.

Абсолютным чемпионом мира по результатам поединка стал Бетербиев. Отметим, Бивол по-прежнему ни разу не оказывался на настиле ринга. Бетербиев же дважды был сбит с ног за свою профессиональную карьеру. В нокдаун спортсмена отправляли Джефф Пейдж-младший и Каллум Джонсон. Оба боксёра были нокаутированы Бетербиевым.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/440140
Теги:
бокс
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