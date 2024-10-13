Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев поручил проверить каждого кандидата в депутаты, идущего на выборы в городские кенеши. Об этом он заявил во время открытия военного городка в Сулюкте Баткенской области.

Ташиев дал задание соответствующим органам тщательно проверить каждого кандидата в депутаты.

"Мы должны управлять государством справедливо. Государственные органы не должны вмешиваться в выборы. Как и прежде, кто-то не будет давить на чужую волю. Мы делаем все возможное, чтобы депутаты были безупречными и служили народу", - заявил он в своем обращении.

Напомним, 17 ноября в 34 городах Кыргызстана пройдут выборы в городские кенеши.