Игорь Шестаков: "Россия - пример партнера и союзника Кыргызстана"

Помощь от России для южных регионов Кыргызстана носит системный характер. Это один из основных ее приоритетов. В целом РФ и юг КР связывают потоки трудовой миграции. В основном из этих областей наши граждане едут на работу в Россию. Оттуда ежегодно они присылают на родину более 2 млрд. сомов денежных переводов. Это та самая "подушка безопасности", которая играет стабилизирующую роль в социально-экономических процессах Кыргызстана. Об этом VB.KG сообщил политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

По словам политолога, Россия неоднократно приходила на помощь Баткену и в других сферах.

"Например, правительство РФ выделило $1,5 млн на восстановление Баткенской области после эскалации ситуации на кыргызско-таджикской границе. Еще более $22 млн - в рамках проекта ВВП ООН. Это важные продукты питания: мука, растительное масло для уязвимых слоёв населения и др. То есть, непосредственно оказывает целевую поддержку жителям", - подчеркнул Игорь Шестаков.

По линии Российско-Кыргызского фонда развития, который делает приоритет в своей работе именно на регионы, ежегодно финансируются из бюджета РФ различные стратегические проекты.

"Ставка делается на модернизацию и создание экспортоориентированных предприятий. Учитывая, что Кыргызстан - аграрная страна, а Баткенская область как раз славится своими сухофруктами, которые известны за пределами республики, это огромное подспорье. Поэтому, без преувеличения, пример России, как союзника и партнера Кыргызстана, показателен для других стран, позиционирующих себя теми, кто оказывает содействие социально-экономическому развитию нашей страны", - пояснил Шестаков.

Политолог добавил, что, помимо этого, Россия выделила $10 млн на поддержку бюджета КР и передала МЧС пожарную и аварийно-спасательную технику на сумму $20 млн. Техника уже оправдала себя многократно, помогая эффективнее бороться с последствиями стихийных бедствий в отдаленных уголках республики.