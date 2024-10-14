За десять часов операции пациент дважды "уходил", но его вернули "оттуда"

"Да, мы дважды теряли нашего 34-летнего пациента, в первом случае давление упало до 40/0 мм ртутного столба, во втором – пульс вообще потерялся. Ситуация была безнадежной, хотя мы сделали, казалось бы, все, что могли, знали, умели. И, наверное, можно было покинуть операционную с мыслью, что чудес не бывает. Но мы не остановились, не прервали операцию, - вспоминает Жаныбек Эркинбаев, анестезиолог-реаниматолог университетской клиники МУК "Аманат", просто жуткий даже для них, профессионалов, недавний случай. – Только сила воли и самообладание Расула Абалиевича, который продолжал оперировать, пока я возвращал больного на белый свет, помогли нам выйти из этой угрожающей для нашего пациента ситуации".

"Но обеспечивает нам, хирургам, правильную работу именно он, Жаныбек Сардалович. Когда он в операционной, все успокаиваются. С другим анестезиологом я бы вообще, наверное, не рискнул проводить такую сложную операцию. Не случайно российский корифей-реаниматолог Анатолий Петрович Зильбер так и говорил: "Хирург, который работает с хорошим анестезиологом, обеспечил себе спокойную жизнь и спокойные ночи". Я с ним согласен. Хирургия вообще – это командная работа, и сбоев в ней не должно быть.

Особенно в таких критических случаях, как этот. Мы продолжали оперировать, потому что верили, что Жаныбек Сардалович сделает все возможное и невозможное, чтобы воскресить молодого мужчину. Надеялись, что он уложится в считанные минуты, отведенные для этого", - говорит известный в нашей стране хирург клиники "Аманат" Расул Султангазиев.

Всем пришлось не просто, через десять часов вышли из операционной как выжатые лимоны, но зато каков результат! Врачи в прямом смысле слова отвоевали жизнь 34-летнему Жанышбек уулу Шамбету, спасли, выходили, вымолили и уже готовят его к выписке.

"Он попал к нам с механической желтухой, которая развилась из-за нарушения оттока желчи из печени. Как предполагали наши коллеги, которые ранее обследовали и лечили пациента, причиной был камень, перекрывший правый печеночный проток. Печень же продолжала вырабатывать желчь, несмотря на механическое препятствие. В результате через стенки протока желчные пигменты (билирубин) поступали в кровь, и склеры, кожа, слизистые окрасились в желтый цвет. Это опасное состояние, поскольку вредное воздействие желчных пигментов на организм приводит к многочисленным нарушениям в организме. И если не предпринять срочные меры, человек может даже погибнуть, - пояснил Расул Абалиевич. – Причин же этой патологии много".

По словам родственницы Жанышбека уулу Шамбета, в течение года его обследовали, лечили в разных клиниках Джалал-Абада – и в государственной больнице, и в частных центрах от цирроза печени. Везде ставили этот диагноз и рекомендовали пересадку печени. В Оше тоже обследовали и оттуда направили в клинику "Аманат", к доктору Султангазиеву. "Спасибо ошским врачам, по совету которых мы приехали в эту замечательную клинику. Здесь и впрямь, как мы убедились, все делается для спасения и выхаживания даже таких тяжелых больных, как наш Шамбет", - сказала она.

"После проведения необходимых обследований мы усомнились в диагнозе. Но оперировать надо было в любом случае, так как механическая желтуха, как я уже сказал, требует неотложного медицинского вмешательства. А этот случай был вообще экстренным", - пояснил доктор медицинских наук Расул Султангазиев.

Как выяснилось уже во время операции, у пациента не было цирроза печени, проблемы со здоровьем у молодого мужчины начались из-за врожденной аномалии развития кровеносных сосудов, что повлекло сбой в работе нескольких органов и систем. В частности, привело к повышенному давлению в портальной вене - портальной гипертензии, варикозному расширению вен пищевода и желудка.

"Если в норме диаметр вен пищевода не более трех миллиметров, венозные стволы прямые и небольшие, то у нашего пациента они были толщиной с мой палец и напоминали гроздья. Ситуация смертельно опасная для больных из-за внезапного пищеводного кровотечения, - говорит Расул Абалиевич, показывая мне снимки, сделанные во время операции.

Сначала мы сделали гастростомию и наложили 32 узловых шва в шахматном порядке. После того как ушили желудок, пошли к воротам селезенки. Здесь, образно говоря, вообще была катастрофа. Селезенку таких огромных размеров я в своей более чем 30-летней хирургической практике никогда не встречал. Ее нормальный вес не более трехсот граммов, а эта весила почти четыре килограмма. Ко всем этим бедам добавилась еще и аневризма селезеночной артерии, диаметр которой не должен превышать пяти миллиметров, а в данном случае она была больше трех сантиметров, причем с хрящеподобной стенкой. Когда мы начали прошивать артерию, а иного выхода не было, она лопнула, и кровь буквально хлынула. Кровотечение Жаныбеку Сардаловичу удалось остановить и восполнить почти два литра потерянной крови.

Следующий этап операции оказался не менее драматичным. Как выяснилось, оттоку желчи в правом печеночном протоке мешал не камень, на проток давил и не давал дорогу желчи опять же аномально увеличенный раза в три кровеносный сосуд, в норме он не должен быть больше шести миллиметров. И тут не удалось избежать кровотечения. Но команда Султангазиева не сдавалась, не покинула операционную, а профессионально в течение десяти часов продвигалась, образно говоря, по территории смерти. И врачам удалось выхватить с нее Шамбета.

"Хотя не скрою, думал, что мы потеряем пациента. Даже не выдержал, сказал об этом вслух, наверное, нервы сдали. Хотя обычно контролирую свои эмоции", - говорит Расул Абалиевич.

По его словам, даже после первого кровотечения можно было закончить операцию. Ситуация была уже тогда на грани…на самой ее тонкой части… и вся операционная бригада это осознавала. Но, как признается Султангазиев, есть вещи, которые сложно поддаются рациональному объяснению. Если, как уже давно подметили его коллеги, он уже пошёл в операционную, ни за что не повернёт назад. Это правило он никогда не нарушал. Так было и в этом случае.

Более суток провел Шамбет в реанимации. И особой надежды не было, что его организм выдержит после такой сложной операции.

"Признаюсь, я более 30 лет оперирую и каждый раз с тревогой жду, когда же пациент восстановится после оперативного вмешательства. И, поверьте, с тяжелым сердцем я заходил в реанимацию после этой операции. Уж не знаю, что Жаныбек Сардалович сделал с пациентом, но показания приборов свидетельствовали, что с ним все в порядке. Он узнал меня и поздоровался. Как показало чуть позже сделанное контрольное обследование, организм функционирует нормально. Значит, все-таки бывают чудеса на свете", - с улыбкой говорит Расул Абалиевич.

Действительно, судя по внешнему виду Шамбета, по разговору с ним, я никогда бы не сказала, что он дважды в течение десяти часов успел, хоть и недолго, побывать на том свете. В мужчине расцветала жизнь, о чем говорили его ясные, улыбчивые глаза.

"Он очень боялся оперироваться. Настолько сильно переживал, что пульс подскочил до 170 ударов в минуту. Возможно, на уровне подсознания он чувствовал: что-то может случиться. Я старался перенастроить его. Пациент не должен с таким настроением идти на операцию, - рассказывает уже со смехом Жаныбек Сардалович. – Страх у него чуть-чуть прошел, когда я сказал, что Расул Абалиевич спасал вообще, казалось бы, безнадежных больных, но они так хотели жить и просто настаивали на операции. Наверное, он внял моим доводам".

"Да, накануне операции Шамбет сказал мне, что он согласится на нее, если ее будет делать только Султангазиев", - добавила родственница.

"После перенесенных мною страданий и физических, и психологических я поверил только ему, поверил, что он может меня спасти. И я не ошибся. Он подарил мне жизнь. Спасибо профессионалам этой клиники", - сказал с улыбкой их бывший "безнадежный" пациент.