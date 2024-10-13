"Мы движемся по пути развития". Баткен отметил свое 25-летие

"Сегодня мы движемся по пути развития. В последнее время комплексное развитие Баткенской области обозначено в качестве основного приоритетного направления государства, осуществляется огромная поддержка нашему региону". Об этом на мероприятии по случаю празднования 25-летия города Баткен и Баткенской области сообщил полномочный представитель Президента КР области Абдикарим Алимбаев.

Поздравить город с праздником приехали: заместитель председателя кабмина КР, глава ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, депутат Жогорку Кенеша КР Бактияр Калпаев и другие руководители государственных органов.

Особыми гостями мероприятия стали: руководитель Администрации Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами депутат Антон Рыбаков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алена Аршинова.

Выступление Аршиновой вызывало бурные овации зала. Депутат Госдумы РФ рассказала про свою прабабушку турчанку, привезенную после очередной русско-турецкой войны. Речь впечатлила даже зампреда кабмина Камчыбека Ташиева, который во второй раз поднялся на сцену и поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения.

Полпред Баткенской области Абдикарим Алимбаев и мэр Баткена Имамназар Бурканов вручили награды за вклад в социально-экономическое и культурное развитие.