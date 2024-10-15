В Караколе открыли научно-образовательный комплекс "Школа Ломоносова"

В городе Каракол состоялось официальное открытие научно-образовательного комплекса "Школа Ломоносова", который начал свою деятельность с 2024-2025 учебного года. Этот значимый образовательный проект реализован при поддержке администрации Иссык-Кульской области и является важным этапом в развитии образовательной системы региона.

На церемонии открытия присутствовали председатель Кыргызско-Российского фонда развития Артем Новиков и Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев.

Отметим, В 2024 году в Иссык-Кульской области планируется открытие 9 новых школ и 3 детских садов, что станет весомым вкладом в укрепление образовательной инфраструктуры региона. На фоне этих инициатив открытие "Школы Ломоносова" играет важную роль в продвижении передовых образовательных стандартов и в повышении качества обучения.

Школа уже приняла 258 учеников, которым предоставляется возможность обучаться по современным образовательным программам с углубленным изучением иностранных языков и естественных наук. Дополнительно в школе функционируют кружки по робототехнике, программированию, кыргызской культуре, шахматам и хореографии. Педагогический коллектив, включающий как местных специалистов, так и преподавателей из Российской Федерации по программе "Учитель, работающий за рубежом", нацелен на обеспечение высокого уровня подготовки учеников.

Открытие научно-образовательного комплекса "Школа Ломоносова" является важным шагом в развитии образования Иссык-Кульской области, способствующим формированию будущих высококвалифицированных специалистов.