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Бообек Ажикеев: В 2024 году от селей погибло 22 человека

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- Светлана Лаптева
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Пятая научно-практическая конференция по итогам мероприятий "5 октября – День снижения риска стихийных бедствий в Кыргызстане" с участием министра чрезвычайных ситуаций генерал-майором Бообеком Ажикеевым и Постоянным координатором системы ООН Антье Граве обсудила снижение риска бедствий и адаптация к изменениям климата. Мероприятие было оранизовано при финансовой поддержке ОБСЕ.

С приветственным словом выступил министр Бообек Ажикеев. Глава МЧС от имени министерства и от себя лично поприветствовал всех участников конференции, проводимого в рамках месячника по снижению риска стихийных бедствий" и Недели климата, отметив, что за последние годы вследствие изменения климата, усиления оползневых процессов, паводков, селей и других явлений в Кыргызстане, приводящих к катастрофическим последствиям, продолжают нарастать проблемы, связанные с опасностью стихийных бедствий.

По его словам, только за 2024 год вследствие сошедших селей, обрушившихся на территорию страны, погибло 22 человека, Министерством было эвакуировано 2465 человек, затоплено 84 социальных объектов, 5354 частных домов (из них 102 полностью разрушены и 138 частично повреждены), повреждены 135 автомашин, 80 мостов, где общий ущерб составил 1 млрд 255млн 027 тысячи сомов.

День снижения риска бедствий и Неделя климата напоминают нам о необходимости совместных усилий для защиты нашего будущего – добавил Бообек Ажикеев.

Со свое стороны, г-жа Антье Граве сообщила о деятельности Организации Объединенных Наций по поддержке национальных превентивных механизмов в решении вопросов и задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В ходе конференции участники поделились результатами проделанной работы, были зачитаны доклады, где было отмечено, что снижение рисков бедствий в условиях изменения климата в КР требует не только теоретического осмысления, но и практических решений.

В пленарной части были подведены итоги месячника ко Дню снижения риска стихийных бедствий с награждением победителей.

Министр Бообек Ажикеев торжественно вручил награды руководителям ведомства, занявшим лидирующие места.

Отметим, по итогам месячника ко Дню снижения риска стихийных бедствий в Кыргызстане, прошедшие с 5 сентября по 5 октября Управление МЧС КР по Иссык-Кульской области, заняло первое место, Управление МЧС КР по Джалал-Абадской области заняло второе место, а Управление МЧС КР по Чуйской области – третье место. Таким образом, на ежегодном, традиционном мероприятии "Өтмө Туу" передали Управлению МЧС КР по Иссык-Кульской области.

Напомним, при финансовой поддержке ОБСЕ с 5 сентября по 5 октября по всей стране проводился ряд мероприятий в рамках "Месячника снижения риска бедствий". Особое внимание было уделено повышению информированности населения о мерах по снижению рисков бедствий.


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URL: https://www.vb.kg/440148
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