Время интересных встреч и познания. Гороскоп с 14 по 20 октября

Предстоит балансировать между соблазнами и здравым смыслом. Эмоциональные порывы способны создать напряжённость в общении, а также финансовые проблемы, ввиду неконтролируемых трат. Умение лавировать в бурном потоке событий, проявляя мудрость и последовательность позволит не только сохранить, но и преумножить достигнутое. Полнолуние, которое состоится 17 октября, в четверг, и станет проверкой прошедших ранее жизненных уроков, насколько были верно сделаны выводы.

Овен – домочадцы и деловые партнёры попробуют взять реванш в спорах, втягивая в очередное противостояние. Остановитесь и не продолжайте этот опасный разговор. Своими манипуляциями они попытаются протолкнуть идеи и намерения крайне невыгодные для вас. Начало недели посвятите укреплению здоровья, а также мечтам. Внутренний диалог подскажет решение многих вопросов, особенно касающихся финансов и карьеры. Озвучив свои готовые решения руководству, вы получите одобрение. Удастся решить вопросы с документами.

Телец – остро реагируя на полученную информацию, вы можете многое усложнить. Воздержитесь от комментариев, в том числе в социальных сетях. Потраченные нервы и время скажутся и на здоровье. Будьте внимательны во время поездок. Немного поразмыслив, освободившись от тревог, вы сможете выстроить диалог совершенно в ином ключе, что поможет развить деловые и дружеские отношения. Романтика осени обогатит личную жизнь приятными переменами.

Близнецы – дополнительная работа не помешает, а полученный опыт даст основания претендовать на более перспективное и доходное место работы. При случае не упустите возможности перекинуться словечком с влиятельными людьми. Вы произведёте нужное впечатление и получите хорошие рекомендации. Удастся без особых хлопот оформить документы. Образ жизни некоторых людей заставит и вас задуматься о своём здоровье, разработать режим питания и больше двигаться.

Рак – время интересных встреч и познания. С некоторыми людьми судьба вас столкнёт на мгновения, но и этого будет достаточно чтобы они произвели на вас впечатление, с кем-то вы создадите деловые или творческие союзы, продолжив вместе путь к развитию. Начатая учёба или научная работа положительно отразятся на вашей карьере. Успешно сложатся дальние поездки. Долгожданное сообщение придёт от любимого человека и вам станет понятно как дальше будет складываться личная жизнь.

Лев - не спешите с выводами, услышав горячую сенсацию. Непроверенная информация, происки недоброжелателей могут испортить не только настроение, но и отношения. Будьте осторожнее во время поездок и обратите внимание на здоровье. Настроение поднимут друзья и любимый человек. Общение снимут стрессы и вдохновит на романтические подвиги. Известия издалека помогут определиться с планом поездок до конца года.

Дева – эмоциональные заявления знакомых могут нарушить равновесия и подтолкнуть к поспешным шагам. В итоге вы можете потратить деньги непонятно на что. Воздержитесь в течение недели от незапланированных покупок, инвестиций и трат на развлечения. Общение с близкими людьми поможет обрести душевное спокойствие. Они предложат варианты досуга, которые наполнят жизнь яркими эмоциями.

Весы – в последний момент отказавшись от соблазнительных вечеринок, азартных начинаний и страстных романов, вы избежите укоров совести за беззаботно растраченные средства, а также испорченные отношения. Вас перестанут мучать эмоциональные порывы и вы сможете рационально подойти к решению финансовых вопросов. Продуманные решения позволят совершить выгодные покупки и обеспечить финансовые поступления благодаря дополнительным доходам.

Скорпион – не начинайте неделю с замечаний в адрес домочадцев. Возникший конфликт породит обиды, которые на протяжении недели продолжат создавать напряжённость в отношениях. Поступив мудро, вы сохраните отношения и настроение, благодаря чему вы сможете пополнить казну, поскольку мысли не будут заняты негативом, а также устроите вечеринки, свидания, а возможно и дальние поездки. Самое время определятся с планами на осенние и новогодние каникулы.

Стрелец – знакомых, которые будут напрашиваться к вам в друзья, будет много до первых трудностей. Они не только окажутся неготовыми помогать в трудную минуту, но ещё и воспользуются этим моментом для извлечения собственной выгоды. Постарайтесь защитить себя и важную информацию от любопытных, а порой и очень назойливых глаз. Близкие люди в самый ответственный момент придут к вам на помощь и не только дадут ценные советы, но и примут непосредственное участие в решении проблем.

Козерог – финансовые вопросы продолжат отравлять личные и деловые отношения. Воздержитесь от финансирования чужих затей, а также кредитов. Отдать или взять деньги в долг не составит труда, но вернуть окажется непросто. Постарайтесь сохранить сбережения, а общение с друзьями, родственниками и коллегами ведите на какие угодно темы, но только не финансовые. В процессе общения появятся оригинальные идеи, которые пойдут на пользу творческим начинаниям и учёбе.

Водолей – вас могут раздражать некоторые правила и порядки, но проявлять сейчас свободолюбивый характер ни к чему. Вы можете разрушить карьеру, усложнить получение документов или испортить отношения с нужными людьми. Всё не так сложно как вам это представляется. Если не идти на пролом и не противопоставлять себя установленному порядку, то можно будет найти обходные пути и людей, которые согласятся вам помочь. Постепенно начнут расти доходы.

Рыбы – постарайтесь не думать о плохом. Накручивая себя, раздавая налево направо критические комментарии, вы не только не решаете проблемы, но и создаёте круг недовольных вами людей, которые при первой же возможности попытаются вам отомстить. Прибегая к позитивному мышлению и поступая мудро, вы не станете ввязываться в дрязги, найдёте пути решения накопившихся проблем со здоровьем и продолжите общение с людьми издалека.

Астролог Андрей Рязанцев