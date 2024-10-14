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"Росатом" провел семинар по безопасности АЭС для энергетиков Кыргызстана

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В Бишкеке прошел технический семинар на тему "Безопасность АЭС", организованный госкорпорацией "Росатом" совместно с общественным объединением "Совет ветеранов энергетики Кыргызской Республики".

В семинаре приняли участие более 90 участников, среди которых были ветераны энергетической промышленности, представители Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, научно-исследовательских институтов, а также других профильных государственных министерств и отраслевых организаций.

С докладами выступили представители предприятий госкорпорации "Росатом". Спикеры рассказали участникам семинара об опыте "Росатома" в эксплуатации реакторов малой мощности, о предлагаемых решениях по обеспечению сейсмической безопасности атомной станции малой мощности, современных подходах к обращению и переработке отработавшего ядерного топлива, а также о предложениях госкорпорации в области кадрового и социально-экономического развития.

Открывая семинар, председатель Общественного объединения "Совет ветеранов энергетики Кыргызской Республики" Чоробай Акунов отметил важность реализации проекта строительства атомной электростанции для страны. "Кыргызстан – растущая экономика, и для нас атомная энергетика является важным инструментом раскрытия нашего промышленного и человеческого потенциала. Сегодня нам необходима чистая и стабильная атомная генерация для декарбонизации, развития высокотехнологичных отраслей и удовлетворения растущего энергопотребления, а также для открытия новых энергоемких объектов", – подчеркнул он.

Одним из самых интересующих участников был вопрос о безопасности технологий, которые предлагает "Росатом" Кыргызстану. ""Росатом" гарантирует надежность своих технологий. Особенно я бы хотел подчеркнуть безопасность наших решений для стран с высокой сейсмичностью. "Росатом" уже успешно реализовал или реализует свои проекты в сейсмоактивных странах, и мы готовы предложить Кыргызстану такие же безопасные и эффективные решения. Более того, реакторы, которые используются в проектах АЭС малой мощности, также используются на ледокольном флоте России. Эти установки способны выдерживать многометровые ударные волны, поэтому специально проектировались с учетом высокой сейсмичности, что особенно важно для Кыргызстана. "Росатом" – единственная компания в мире, которая успешно реализовала проект в области малой мощности на севере России, а также недавно подписала первый в мировой истории экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности в Джизакской области Узбекистана. Кыргызский народ может быть уверен, что "Росатом" предложит ему только проверенные технологии", – отметил в своем выступлении глава странового офиса "Росатома" в Кыргызстане Дмитрий Константинов.

Кыргызские специалисты также смогли совершить виртуальный тур на Нововоронежскую АЭС, в ходе которого участники семинара увидели изнутри реакторный зал и основные производственные помещения первого в мире энергоблока с реактором ВВЭР-1200.


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URL: https://www.vb.kg/440156
Теги:
Россия, Кыргызстан
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