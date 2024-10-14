В Кыргызстане запущен сервис для онлайн-регистрации по месту жительства

В Кыргызстане запущен новый сервис для онлайн-регистрации по месту жительства через мобильное приложение Tunduk. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. По ее данным, онлайн-услуга позволит гражданам регистрировать себя, своих детей или иных лиц по месту жительства (прописка), не посещая Центры обслуживания населения или Межрегиональные отделы Департамента регистрации населения.

Важно отметить, что заявление на регистрацию могут подать только владельцы недвижимости. В списке приложения будет отображаться только та недвижимость, которая соответствует следующим критериям:

- это жилые дома или квартиры,

- у владельца имеется полная доля в собственности.

Процесс регистрации для заявителей:

1. Выберите объект недвижимости из списка, соответствующий месту регистрации.

2. Введите ПИН регистрируемого гражданина или выберите своего ребенка из предложенного списка (если необходимо зарегистрировать ребенка).

3. Пройдите онлайн-фотоидентификацию.

4. Подпишите заявление, используя облачную электронную подпись, введя код, полученный по электронной почте.

Процесс регистрации для регистрируемого гражданина:

1. Укажите цель прибытия.

2. Пройдите онлайн-фотоидентификацию.

3. Подпишите заявление, используя облачную электронную подпись, введя код, полученный по электронной почте.

Если у вас нет недвижимости, соответствующей условиям сервиса, возможность регистрации через приложение будет недоступна, так как система не сможет предложить объекты для выбора.

Новый сервис значительно упрощает процесс регистрации по месту жительства для тех, кто владеет недвижимостью, позволяя подать заявление дистанционно в любое удобное время.