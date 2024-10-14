Десятилетнему Богдану нужна срочная помощь!

У десятилетнего Богдана агрессивная саркома Юинга. По словам мамы, раньше он был шустрым и любознательным ребёнком. Со всеми находил общий язык и был душой компании. Он большой мечтатель и изобретатель. Всё время что то мастерил и конструировал. А ещё занимался боксом и должен был пойти в 5 класс. Словом, жил свою счастливую мальчишескую жизнь. А сейчас всё изменилось.

В апреле заболела нога. Врачи заверили – ничего страшного – простой подростковый остеомелит, назначили препараты кальция и антибиотики. Но через четыре месяца у мальчика распухло колено так, что он не мог наступать на ногу от дикой боли. Сделали пункцию и озвучили приговор: Саркома Юинга. Родители и сестры Богдана ( он единственный сын в многодетной семье Кучеровых) до сих пор в шоке. У них обычная семья. Оба родителя работают. Но вот продавать совсем нечего. Живут в доме прабабушки, машины тоже нет. Но на всë хватало. Даже сбережения были. Их и потратили на обследования и первый курс химии.

Самому же мальчику не говорят о серьезном диагнозе. Сказали лишь, что в ножке поселился злой осьминожек, которого они победят и выгонят. Он верит, стойко сражается с врагом и терпит все медицинские процедуры.

В Бишкеке он получил три курса химиотерапии, и уже 16 октября по совету местных онкологов они с мамой улетают в Новосибирск в Центр имени Мешалкина. Там врачи обещают сохранить Богдану не только жизнь, но и ногу. Уже 16 октября он улетает за спасением, но для обследования и начала лечения не хватает полмиллиона сомов.

Полтора миллиона уже собраны с помощью маленьких сумм от тысяч неравнодушных Кыргызстанцев. Осталось всего полмиллиона! Родители Богдана просят всех неравнодушных "скинуться" ему на ЖИЗНЬ. Детский рак излечим - когда взрослые всей страны приходят на помощь! Каждый ваш пожертвованный сом приобретает уникальную "покупательскую способность" - им можно "купить" время, не дав болезни вцепиться в ребёнка крепче. Нам очень нужно "отвоевать" у нее Богдана.