Кумтор с начала года добыл почти 8 тонн золота

"Кумтор Голд Компани" подводит итоги производственной деятельности

за 9 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

"За этот период компания достигла высоких результатов в своей деятельности.

Общий объем произведенного золота составил 7 тонн 960 кг, что на 81 кг больше установленного плана.

Выручка компании за этот период составила 579,8 млн долларов США, существенно превысив план в 463,4 млн долларов.

Чистая прибыль составила 216,6 млн долларов, что свидетельствует о высоком уровне эффективности работы компании и значительно превышает план в 87,9 млн долларов США.

Вместе с тем КГК выполняет свои обязательства перед государством, выплатив 10 млрд 37 млн сомов в виде налогов и других платежей.

Мы гордимся достигнутыми результатами, которые являются итогом упорного труда, высокого профессионализма и большой ответственности нашей команды.

"Кумтор Голд Компани" не только вносит значимый вклад в экономику, но и инвестирует в устойчивое развитие и процветание страны.

Кроме того, начата разработка золоторудного месторождения Тоголок и геологоразведка Джангартской площади, расположенных в 200 км от рудника Кумтор.

Дан старт к реализации проекта по добыче золотосодержащей руды на руднике Кумтор подземным способом, в ближайшее время компания приступит к извлечению золота из отработанной руды, находящейся на хвостохранилищах рудника", - говорится в сообщении КГК..