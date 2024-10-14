Депутат Жаныбек Кыдыкбаев защищает интересы скутерной мафии?

Комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию одобрил законопроект о запрете на использование водных скутеров на Иссык-Куле.

Данным законопроектом, напомним, предлагается штрафовать на 5 тысяч сомов физических лиц, а юридических - на 10 тысяч за нарушение запрета. За повторное нарушение - штрафы в размере 15 тысяч сомов и 20 тысяч сомов.

По словам одного из авторов законопроекта Эльдара Сулайманов, на Иссык-Куле часто происходят аварии с участием водных скутеров.

"На Иссык-Куле зарегистрировано 43 гидроскутера, и проблема заключается не в их владельцах, а в том, что никто не контролирует, в каком состоянии люди садятся за руль скутеров. Кроме того, все выбросы от них попадают в воду", - напомнил депутат.", - сказал народный избранник.

Против принятия данного закона на этом заседании профильного комитета ЖК выступил его коллега по ЖК Жаныбек Кыдыкбаев, который заявил, что данный запрет оставит без работы множество людей.

"Нельзя полностью запрещать водные скутеры. Лучше просто ввести ограничение, например, чтобы было по 5-6 скутеров", - сказал он.

Стоит отметить, что депутат Жаныбек Кыдыкбаев до своей работы в ЖК жил в Иссык-Кульской области и даже работал директором пансионата "Витязь". То есть народный избранник хорошо знает данную проблему и поэтому тем более не понятно, почему он так рьяно защищает интересы скутеровладельцев.

Напомним, еще в 2019 году журналисты устраивали среди кыргызстанцев своеобразный соцопрос: надо ли запретить скутеры и гидроциклы, уродующие иссык-кульскую экологию и практически безнаказанно мимоездом убивающие ни в чем не повинных отдыхающих? Результат опроса красноречив: почти 70 процентов респондентов высказались за однозначный запрет.

Более того: сотрудники милиции в сезон систематически отлавливают скутеровладельцев, чьи воднотранспортные средства находятся в неисправном (практически аварийном) состоянии; у многих отсутствует лицензия на такой вид деятельности, как сдача в аренду водного мотоцикла.

Кроме того, нынешнее лето также как и в предыдущие сезоны не обошлось без трагедий: на пляже одного из пансионатов в селе Кара-Ой водный скутер под управлением 18-летнего парня наехал на купавшегося человека. Пострадавшего 42-летнего мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось. А в прошлом году в селе Бостери два человека на парашюте и вовсе влетели в колесо обозрения на пляже.