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Глава Минприроды Медер Машиев принял участие в Pre-COP-29 в Азербайджане

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- Светлана Лаптева
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Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев принял участие в мероприятии высокого уровня в рамках 29-й пред-Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (пред-КС), которое состоялось с 9 по 12 октября 2024 года в г.Баку, Азербайджан.

Как сообщает Минприроды, целью мероприятия стала подготовка к предстоящей 29-й Конференции Сторон, которая пройдет с 11 по 22 ноября 2024 года в г.Баку, Азербайджан. В ходе 29-й пред-КС все участники имели возможность поделиться своими идеями и видением относительно повышения эффективности глобальных усилий в борьбе с изменением климата, а также озвучили свои проблемы и потребности.

Основной фокус 29-й пред-КС направлен на три основные тематики: новые коллективные качественные цели по климатическому финансированию, адаптация, потеря и ущербы, а также митигация.

В своем выступлении кыргызская делегация отметила, что проблемы изменения климата создают серьезную угрозу и для Кыргызской Республики. "Кыргызская Республика, как никто другой знает, что изменение климата – это не абстрактная угроза, а реальность, с которой мы уже сталкиваемся. В нашей горной стране мы особенно осознаем хрупкость экосистем, которые являются нашим домом. Ледники, снабжающие водой миллионы людей в Центральной Азии, стремительно тают. Мы должны действовать решительно уже сейчас, потому что завтра может быть слишком поздно. Именно поэтому Кыргызстан взял на себя ответственность за продвижение Горной повестки", - отмечено в речи.

В ходе мероприятия также была проведена двусторонняя встреча между кыргызской делегацией во главе с Машиевым и президентом СОР29, министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.

В рамках данной встречи подписан протокол о намерениях между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Азербайджан в целях реализации меморандума о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.

Азербайджанская сторона выразила благодарность за участие в 29-й пред-КС и отметила готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. В свою очередь, кыргызская сторона поблагодарила Мухтара Бабаева за встречу и пожелала успехов в проведении такого масштабного мероприятия как 29-я Конференция Сторон РКИК ООН.


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URL: https://www.vb.kg/440179
Теги:
Азербайджан, Кыргызстан
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