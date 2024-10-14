Садыр Жапаров подписал указ о строительстве города Асман

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "Об основных направлениях концепции строительства пилотного проекта "Экологически чистый город Асман" на территории Иссык-Кульской области" в целях обеспечения экологической безопасности при реализации строительства экологически чистого города.

Главной задачей Указа является обеспечение экологической безопасности биосферной территории "Иссык-Куль", эффективное использование и управление прилегающей территорией озера и создание условий для обеспечения контроля за развитием туристической инфраструктуры Иссык-Кульской области.

Осознавая исключительную важность реализации пилотного проекта "Экологически чистый город Асман", руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Считать строительство экологически чистого города Асман на территории Иссык-Кульской области стратегической задачей Кабинета Министров Кыргызской Республики, других государственных органов, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Иссык-Кульской области.

2. Кабинету Министров Кыргызской Республики до 1 марта 2025 года разработать и утвердить концепцию строительства экологически чистого города Асман, предусмотрев в том числе следующие основные направления:

– научное обеспечение охраны окружающей среды при проектировании и строительстве города, проведение научных исследований в области охраны окружающей среды научными учреждениями по государственному заказу посредством бюджетных программ и грантов, в том числе международных;

– сохранение и обеспечение охраны объектов окружающей среды (земля, вода, воздух, недра, растительный и животный мир);

– внедрение при проектировании и строительстве города инновационных технологий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения, предусматривающих при этом широкое использование пешеходных и велосипедных дорожек;

– приоритетное использование строительных материалов, продукции, производственных и иных объектов, представляющих наименьшую экологическую опасность для окружающей среды и населения;

– использование энергосберегающих решений, технологий умного дома при строительстве зданий и домов;

– обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, санитарных норм и требований, проведения экологического мониторинга окружающей среды при строительстве города;

– обеспечение рационального использования объектов окружающей среды и воспроизводства биологических ресурсов на территории города;

– соблюдение экологического норматива озеленения городов, установленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), озелененности города в процентном соотношении от общей площади, с внедрением основных элементов композиции зеленых насаждений, предусмотренной строительными нормами и правилами (СНиП);

– экологизация экономики города, внедрение экономических механизмов природопользования;

– совершенствование системы обращения с отходами с учетом экологической безопасности, обеспечение экологически безопасного использования токсичных химических и радиоактивных веществ;

– организация системы сбора, использования и/или обезвреживания товаров, утративших свои потребительские свойства и содержащих в своем составе опасные вещества (ртутные термометры, батарейки, ртутьсодержащие лампы и другие);

– организация системы сбора, обезвреживания, утилизации и захоронения медицинских отходов;

– развитие электротранспорта, создание зарядной инфраструктуры, запрет на использование в городе углеводородного (бензин, дизельное топливо, газ) транспорта и использование только электрического транспорта (электромобили, электробусы и другие виды транспорта, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем);

– создание необходимых условий для более активного использования велосипедов как средства обеспечения мобильности населения города;

– формирование экологической культуры, построение комплексной системы непрерывного экологического образования населения с привлечением институтов гражданского общества, участие населения в принятии решений по вопросам окружающей среды;

– развитие международного сотрудничества, привлечение дополнительных внешних инвестиций в охрану окружающей среды и рациональное природопользование при строительстве города.

3. Установить, что концепция строительства экологически чистого города Асман реализуется поэтапно на основе отдельно утверждаемых Кабинетом Министров Кыргызской Республики на трехлетний срок "дорожных карт", исходя из достигнутых результатов строительства города.