Сегодня в Бишкеке отключают фонтаны

Сегодня фонтаны в Бишкеке, находящиеся в муниципальной собственности, будут отключены и подготовлены к зимнему периоду. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, работники муниципального предприятия "Тазалык" после отключения приступят к осушению и очистке бассейнов фонтанов.

В том числе отключаются и фонтанные группы на площади Ала-Тоо. В рамках подготовки к зимнему преиоду подрядная организация проведет консервацию всех фонтанных сооружений, включая слив воды, очистку систем и установку защитных конструкций.

Данные меры направлены на обеспечение сохранности оборудования и инфраструктуры, а также их дальнейшую эксплуатацию в следующем сезоне.

Напомним, что фонтаны на площади Ала-Тоо открыты после реконструкции 21 сентября 2024 года.

Также за этот период площадь Ала-Тоо посетили около 100 тысяч горожан и гостей столицы. Большой поток наблюдался с 20.00 до 23.00 часов.