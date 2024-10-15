Президентом Фонда поддержки развития туризма КР стал Кылычбек Рысалиев

Кылычбек Рысалиев назначен президентом Фонда поддержки развития в Кыргызской Республике, сообщает пресс-служба туристического органа.

Кудрет Тайчабаров, возглавлявший Фонд ранее, освобожден от занимаемой должности.

Для справки: Кылычбек Рысалиев магистр в области администрирования, закончил Академию Управления при Президенте. В Фонде поддержки развития туризма в Кыргызской Республики Кылычбек Рысалиев работает с 2022-го года, был начальником отдела реализации проектов, возглавлял Управление проектами Фонда, а также в течение двух месяцев в начале 2024-го года исполнял обязанности президента Фонда.