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Президентом Фонда поддержки развития туризма КР стал Кылычбек Рысалиев

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Кылычбек Рысалиев назначен президентом Фонда поддержки развития в Кыргызской Республике, сообщает пресс-служба туристического органа.

Кудрет Тайчабаров, возглавлявший Фонд ранее, освобожден от занимаемой должности.

Для справки: Кылычбек Рысалиев магистр в области администрирования, закончил Академию Управления при Президенте. В Фонде поддержки развития туризма в Кыргызской Республики Кылычбек Рысалиев работает с 2022-го года, был начальником отдела реализации проектов, возглавлял Управление проектами Фонда, а также в течение двух месяцев в начале 2024-го года исполнял обязанности президента Фонда.


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URL: https://www.vb.kg/440191
Теги:
назначение, туризм, Кыргызстан
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