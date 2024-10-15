Первый международный кинофестиваль "Евразия" в Москве, 17-21 октября

Об этом на пресс-конференции 11 октября сообщил президент кинофестиваля - кинорежиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян. В фестивале "Евразия" примут участие более 250 специалистов киноиндустрии из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и других стран. Среди них - режиссёры, сценаристы, операторы, актёры, продюсеры, журналисты, видеоблогеры.

Главная цель фестиваля - вызвать у зрителей интерес к истории и традициям своей страны, выявить талантливых кинематографистов и поддержать лучшие фильмы.

Участников ждут пять насыщенных дней, включающих показы фильмов, творческие и деловые встречи, мастер-классы, круглые столы и образовательные программы. Гости фестиваля познакомятся с заслуженными советскими и российскими актёрами, а также с популярными артистами из евразийских стран.

"Любой фестиваль - это площадка для того, чтобы тебя узнали. Это главное. И если ты талантлив, если ты способен, если ты выбираешь правильный способ, то получаешь возможность работать дальше. Ситуация с грантами уникальна, на мой взгляд, для нашей страны точно. Ты можешь заявиться и получить деньги. Я считаю, что главная задача "Евразии" и "Евразия-Кинофеста" - в том, чтобы мы снова ощутили себя интересными друг другу. Мы почти четверть века живем в новом мире. Нам нужно снова узнавать друг друга", - подчеркнул Тигран Кеосаян.

В конкурсной программе представлено более 50 полнометражных и короткометражных художественных и документальных фильмов. Победителей определят в 12 номинациях, а награждение состоится на церемонии закрытия. Начинающие режиссёры, сценаристы, операторы и молодые киноблогеры смогут получить гранты на съёмки фильмов, посвящённых сближению и единению стран Евразии.

"Главная задача кинофестиваля "Евразия" - объединение творческих команд вокруг платформы традиционных ценностей на основе понимания и взаимного уважения. АНО "Евразия" делает акцент на развитие платформы традиционных и духовных ценностей, которые присущи народам Евразии. Мы составили перечень качеств, которые хотим видеть в картинах, представленных на кинофестивале, чтобы поднимались вопросы семьи и духовного развития. У нас много флагманских проектов, и мы хотим, чтобы выражение своего мнения через документальные и художественные фильмы стало традицией, а наш кинофестиваль - многолетним", - отметила Алёна Аршинова.

В Евразии существует множество творческих команд, продюсеров, сценаристов и режиссёров, которые создают интересные форматы, но о них мало кто знает. Задача АНО "Евразия" - поддержать их и вывести на новый, континентальный уровень.

Посетить мероприятие можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте https://evrazia-kinofest.su. Регистрация будет доступна с 14 октября.