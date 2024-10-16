Франция запускает проект в Кыргызстане в области телемедицины

Кыргызстан и Франция подписали декларацию о намерениях по сотрудничествеу в сфере здравоохранения. Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане господин Николя Фай рассказал журналистам о ключевых направлениях этого сотрудничества, включая телемедицину, обмен специалистами и вопросов, касающиеся медицинских препаратов:

"Мы только что подписали этот документ с министром здравоохранения Кыргызстана, что открывает новые горизонты для развития двусторонних отношений в сфере здравоохранения. Эта декларация охватывает множество ключевых областей, включая доступ к медицинской помощи, профилактику заболеваний, исследования в области здравоохранения и детское здоровье.

Сегодня мы запустили важный проект в области телемедицины, который позволит улучшить доступ к медицинским услугам, особенно в удалённых селах Иссык-Кульской области. Этот проект обеспечит телеконсультации, что значит, что жители смогут получать квалифицированные медицинские консультации, не покидая свои дома. Это не только упростит процесс получения медицинской помощи, но и повысит уровень здоровья населения в этих регионах. Я уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться и развиваться", - сказал посол.

Также он рассказал о планах сотрудничества в области медицинских препаратов.

"Во время нашей встречи с министром мы также обсудили вопросы, касающиеся медицинских препаратов. Мы говорили о возможности поставок французских лекарств. Это даст нам шанс не только обеспечить Кыргызстан качественными медицинскими средствами, но и развивать местную фармацевтическую отрасль.

Что касается сегодняшней декларации, она включает в себя обмен специалистами, развитие инноваций в цифровой медицине и профилактику заболеваний. Это многообещающие направления, которые мы будем реализовывать на всех уровнях. Мы обязуемся развивать наши связи и поддерживать друг друга в будущем.

С нашей стороны мы будем стараться поддерживать пилотные проекты, такие как запуск проекта по телемедицине, который станет важным шагом в улучшении системы здравоохранения Кыргызской Республики. Мы верим, что это сотрудничество принесёт значительные плоды и улучшит качество жизни граждан Кыргызстана", - добавил Николя Фай.