Какой урожай собрали фермеры Кыргызстана – статистика

Так, по состоянию на 23 сентября текущего года зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи) убрано с площади 565 тыс. гектаров, что на 3,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом, убрано 94% площадей.

Намолочено 1,9 млн тонн зерна в первоначальном оприходованном весе, что на 37,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно увеличился валовый сбор ячменя - на 67,5%, пшеницы - на 52,7%, плодово-ягодных - на 29,1%, бахчевых - на 17,2% и масличных культур - на 16,2%.

Вместе с тем, уменьшился валовый сбор хлопка - на 25,9%, табака - на 21,9%, риса - на 1,4% и картофеля - на 0,3%.

Снижение валового сбора обусловлено уменьшением посевной площади под урожай 2024 года по сравнению с прошлым годом площадей табака - на 42%, хлопчатника - на 26,9% и картофеля - на 8,4%.

Источник: Кабар