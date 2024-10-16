В Исламабаде началось заседание Совета глав правительств стран-членов ШОС

В городе Исламабад (Исламская Республика Пакистан) при участии Председателя Кабинета Министров - Руководителя Администрации Президента Акылбека Жапарова началось 23-е заседание Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Заседание началось со встречи Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шехбаза Шарифа с главами делегаций, после чего состоялось групповое фотографирование.

В 23-м заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС в Исламабаде принимают участие главы правительств и делегаций Республики Беларусь, Республики Индия, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.