Погода
$ 85.15 - 85.63
€ 92.72 - 93.60

В Исламабаде началось заседание Совета глав правительств стран-членов ШОС

183  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Исламабад (Исламская Республика Пакистан) при участии Председателя Кабинета Министров - Руководителя Администрации Президента Акылбека Жапарова началось 23-е заседание Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Заседание началось со встречи Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шехбаза Шарифа с главами делегаций, после чего состоялось групповое фотографирование.

В 23-м заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС в Исламабаде принимают участие главы правительств и делегаций Республики Беларусь, Республики Индия, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440210
Теги:
Акылбек Жапаров, Пакистан, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  