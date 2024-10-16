Улица, искусство и диалог: креативные решения на "Урбан Форуме" в Бишкеке

В Бишкеке прошло мероприятие, посвященное закрытию культурной программы "Урбан Форум", организованного в рамках проекта Франко-германского института культуры. На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане Николя Фай, представители дипломатического корпуса и другие гости, заинтересованные в развитии урбанистических инициатив в стране.

В своей приветственной речи посол подчеркнул важность форума в контексте решения актуальных проблем, с которыми сталкиваются современные города. Он отметил, что "Урбан Форум" направлен на объединение жителей, ассоциаций, местных администраций и международных экспертов для совместного поиска эффективных решений.

"Урбан Форум" нацелен на решение современных вызовов, с которыми сталкиваются города. Мы стремимся объединить жителей, ассоциации, местные администрации и международных экспертов. Франко-германский культурный институт активно участвует в этом проекте, продвигая инклюзивный подход к культуре, который поддерживает участие граждан и способствует профессиональному обмену между Францией, Германией и Кыргызстаном. Благодаря поддержке института была разработана культурная программа форума, направленная на знакомство жителей Бишкека с различными аспектами культурного взаимодействия и укрепление связей между франко-немецкими народами", - сказал он.

Посол также выразил благодарность организаторам и партнерам за их вклад в создание программы, в рамках которой мероприятия проходили по всему городу и включали уличное искусство, любительские и профессиональные концерты, а также танцевальные выступления.

"Я подчеркиваю, что такие инициативы не только обогащают культурную жизнь города, но и создают платформу для обмена идеями и опытом между людьми различных культур. Участие в таких форумах, как "Урбан Форум", помогает всем заинтересованным сторонам в дальнейшем сотрудничестве и совместном развитии", - отметил Николя Фай.

Эксперт по культуре Гёте-Института в Казахстане Наргиза Бексалова-Ян поделилась своими впечатлениями от участия в "Урбан Форуме". Она отметила, что это первый опыт для института на данном мероприятии, и он имеет большое значение для их работы.

"Мы впервые принимаем участие в форуме, который является для нас очень важной частью, потому что затрагивает непосредственно жизнь наших горожан, живущих в Кыргызстане, которых мы хотим поддержать. Наше участие не ограничивается лишь финансированием. Мы поддерживаем предварительную программу перед форумом, которая включает в себя культурную программу, упомянутую уважаемым господином послом. Также мы пригласили двух спикеров: одного из Франции и другого из Германии.

Мы надеемся, что наши эксперты будут делиться своими знаниями в области энергосберегающих ресурсов и расскажут о том, как привлечь жителей городов к участию в градостроительном процессе. Нам важно, чтобы все жители имели равный доступ ко всем ресурсам, а также возможность участвовать в обустройстве нашего города ", - добавила Наргиза Бексалова-Ян.

Атташе по культуре посольства Франции в Кыргызстане Этьен Лансело также отметил, что сотрудничество между Францией и Германией в Кыргызстане охватывает широкий спектр культурных инициатив и мероприятий, направленных на укрепление взаимопонимания и обмена опытом между двумя странами.

"На протяжении последних двух лет были реализованы проекты, касающиеся живописи, фотографии, видеоигр и других творческих направлений.

Одним из значимых достижений стало проведение форума "Урбан Форум", который стал первой платформой, сосредоточенной на вопросах урбанизации и культурного взаимодействия в контексте современных вызовов, с которыми сталкиваются города. Это сотрудничество направлено не только на развитие культурной сферы, но и на улучшение жизни жителей Кыргызстана через активное вовлечение граждан в процесс градостроительства и культурных обменов", – сказал французский атташе.