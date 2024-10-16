Погода
$ 85.15 - 85.63
€ 92.72 - 93.60

Улица, искусство и диалог: креативные решения на "Урбан Форуме" в Бишкеке

141  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошло мероприятие, посвященное закрытию культурной программы "Урбан Форум", организованного в рамках проекта Франко-германского института культуры. На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане Николя Фай, представители дипломатического корпуса и другие гости, заинтересованные в развитии урбанистических инициатив в стране.

В своей приветственной речи посол подчеркнул важность форума в контексте решения актуальных проблем, с которыми сталкиваются современные города. Он отметил, что "Урбан Форум" направлен на объединение жителей, ассоциаций, местных администраций и международных экспертов для совместного поиска эффективных решений.

"Урбан Форум" нацелен на решение современных вызовов, с которыми сталкиваются города. Мы стремимся объединить жителей, ассоциации, местные администрации и международных экспертов. Франко-германский культурный институт активно участвует в этом проекте, продвигая инклюзивный подход к культуре, который поддерживает участие граждан и способствует профессиональному обмену между Францией, Германией и Кыргызстаном. Благодаря поддержке института была разработана культурная программа форума, направленная на знакомство жителей Бишкека с различными аспектами культурного взаимодействия и укрепление связей между франко-немецкими народами", - сказал он.

Посол также выразил благодарность организаторам и партнерам за их вклад в создание программы, в рамках которой мероприятия проходили по всему городу и включали уличное искусство, любительские и профессиональные концерты, а также танцевальные выступления.

"Я подчеркиваю, что такие инициативы не только обогащают культурную жизнь города, но и создают платформу для обмена идеями и опытом между людьми различных культур. Участие в таких форумах, как "Урбан Форум", помогает всем заинтересованным сторонам в дальнейшем сотрудничестве и совместном развитии", - отметил Николя Фай.

Эксперт по культуре Гёте-Института в Казахстане Наргиза Бексалова-Ян поделилась своими впечатлениями от участия в "Урбан Форуме". Она отметила, что это первый опыт для института на данном мероприятии, и он имеет большое значение для их работы.

"Мы впервые принимаем участие в форуме, который является для нас очень важной частью, потому что затрагивает непосредственно жизнь наших горожан, живущих в Кыргызстане, которых мы хотим поддержать. Наше участие не ограничивается лишь финансированием. Мы поддерживаем предварительную программу перед форумом, которая включает в себя культурную программу, упомянутую уважаемым господином послом. Также мы пригласили двух спикеров: одного из Франции и другого из Германии.

Мы надеемся, что наши эксперты будут делиться своими знаниями в области энергосберегающих ресурсов и расскажут о том, как привлечь жителей городов к участию в градостроительном процессе. Нам важно, чтобы все жители имели равный доступ ко всем ресурсам, а также возможность участвовать в обустройстве нашего города ", - добавила Наргиза Бексалова-Ян.

Атташе по культуре посольства Франции в Кыргызстане Этьен Лансело также отметил, что сотрудничество между Францией и Германией в Кыргызстане охватывает широкий спектр культурных инициатив и мероприятий, направленных на укрепление взаимопонимания и обмена опытом между двумя странами.

"На протяжении последних двух лет были реализованы проекты, касающиеся живописи, фотографии, видеоигр и других творческих направлений.

Одним из значимых достижений стало проведение форума "Урбан Форум", который стал первой платформой, сосредоточенной на вопросах урбанизации и культурного взаимодействия в контексте современных вызовов, с которыми сталкиваются города. Это сотрудничество направлено не только на развитие культурной сферы, но и на улучшение жизни жителей Кыргызстана через активное вовлечение граждан в процесс градостроительства и культурных обменов", – сказал французский атташе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440211
Теги:
Германия, посольство, форум, Франция, Бишкек, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  