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В Кыргызстане обсудили опыт Узбекистана в борьбе с наркотиками

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель министра образования и науки КР Муратбек Касымалиев встретился с региональным советником Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций Милошем Стояновичем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества по противодействию распространению и употреблению наркотиков в Кыргызстане. Касымалиев подчеркнул важность работы УНП ООН в Центральной Азии, а Стоянович представил новые стандарты по борьбе с наркотиками, предложенные для внедрения в стране.

Стороны обсудили ситуацию с наркотиками в КР и успешный опыт Узбекистана. Милош Стоянович сообщил, что методические материалы уже переведены на государственный язык и готовы для школ. Также обсуждалась реализация программы тренингов и семинаров для образовательных учреждений. Министерство выразило поддержку инициативам УНП ООН.


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URL: https://www.vb.kg/440212
Теги:
наркотики, Узбекистан, школа, Кыргызстан, ООН
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