В Кыргызстане обсудили опыт Узбекистана в борьбе с наркотиками

Заместитель министра образования и науки КР Муратбек Касымалиев встретился с региональным советником Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций Милошем Стояновичем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества по противодействию распространению и употреблению наркотиков в Кыргызстане. Касымалиев подчеркнул важность работы УНП ООН в Центральной Азии, а Стоянович представил новые стандарты по борьбе с наркотиками, предложенные для внедрения в стране.

Стороны обсудили ситуацию с наркотиками в КР и успешный опыт Узбекистана. Милош Стоянович сообщил, что методические материалы уже переведены на государственный язык и готовы для школ. Также обсуждалась реализация программы тренингов и семинаров для образовательных учреждений. Министерство выразило поддержку инициативам УНП ООН.