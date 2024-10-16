Минприроды КР объявляет конкурс на создание логотипа снежного барса

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики объявляет о запуске конкурса на разработку логотипа национального символа страны - снежного барса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, этот конкурс направлен на привлечение внимания к сохранению редкого хищника и его важной роли в экосистеме Кыргызстана.

Лучший логотип станет официальным символом природоохранных программ по защите снежного барса в Кыргызстане.

Цель конкурса – создать уникальный логотип, который будет популяризировать снежного барса на национальном и мировом уровнях, а также поддерживать туризм и зеленые инвестиции в Кыргызстан.

Приглашаем к участию в конкурсе профессиональных дизайнеров, художников, а также всех креативные дизайн-студии. Участвовать могут как отдельные лица (граждане Кыргызстана и иностранцы), так и команды.

Технические требования – логотип должен быть оригинальным, векторным и масштабируемым, содержать изображение снежного барса и не более трех цветов.

Идеологическое содержание – логотип должен передавать идею о том, что снежный барс – это не только красивое и редкое животное, но и символ гордости, силы и мудрости народа Кыргызстана. Более подробную информацию об условиях конкурса вы сможете найти ниже по ссылке.

Процесс отбора: Конкурсная комиссия, будет состоять из экспертов в области дизайна, специалистов по охране природы и представителей Кабинета министра, будет оценивать конкурсные работы. Проект-победитель будет выбран экспертной комиссией.

Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 5000 00 сом, а также почетное звание автора логотипа Национального символа Кыргызстана.

Имя победителя будет объявлено не позднее 25 ноября 2024 года на сайте Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и в социальных сетях.

Более подробные правила и условия конкурса можно найти на сайте Министерства Природы Кыргызской Республики по ссылке . Приглашаем всех принять участие в этом важном проекте!