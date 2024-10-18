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"Садыр Жапаров за 4 года уничтожил влияние коррупционных кланов и ОПГ"

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Президентское правление концентрирует исполнительную власть в руках главы государства. Президент согласно Конституции получает широкие полномочия в решении внешней и внутренней политики, экономического курса и выступает арбитром между ветвями власти. Несмотря на президентскую республику, Садыр Жапаров сталкивается с комплексом проблем на республиканском масштабе. Это контроль борьбы с коррупцией и процесса разрешения приграничных споров, корректировка внешнеполитического курса, упорядочение налоговой и финансовой политики и тому подобное.

Также в задачи президента Жапарова входит объединение общества, сохранение стабильности общественно-политической обстановки, поддержание регионального баланса во властных структурах в силу менталитета нашего народа. В то же время Садыр Нургожоевич сталкивается, как и любой президент с подковерной борьбой тех или иных политических группировок. Нужно отметить, что Жапаров обладает выдержкой и хладнокровием, действует тактично и дипломатично. Данное поведение главы республики свидетельствует о наличии у главы государства опытных советников из числа приближенных, которые дают президенту правильные аналитические прогнозы и пути решения той или иной ситуации. Сейчас очень сложно сказать, кто является серым кардиналом в команде Садыра Жапарова, но несмотря на его публичность, по политическому характеру наш президент является скрытным, предпочитая разрешать политические конфликты и недопонимание за кулисами, как говорится и виду не подает, и глазом не моргнет.

Внешний курс Садыра Жапарова заключается в укреплении межгосударственных отношений Кыргызстана с Россией, Китаем, Турцией, Азербайджаном, странами Центральной Азии и с Западом. Что касается внутренней политики, то Садыр Нургожоевич за 4 года уничтожил влияние коррупционных кланов и организованной преступности на вопросы государственного характера и на сферу бизнеса. По сути, Садыр Жапаров разрушил связку коррупции, криминала и эшелонов власти. Ведь практически с 1991 года по 2020 год в Кыргызстане сложилась своего рода пирамида теневого общественно-политического устройства, где принимали участие представители власти, криминалитета и коррупционеров. Принцип данной пирамиды был прост - воруй, грабь, делись с руководством и не выступай против Белого дома. Подобный неписаный договор позволял предыдущим президентам находиться на плаву, убирать оппонентов и одерживать победы на выборах. Сегодня вместо пирамиды бандитов и казнокрадов выстраивается четкая и устойчивая вертикаль президентской власти. Садыр Жапаров ясно дал понять, что не нуждается в поддержке криминала и кланов. Президент опирается исключительно на свои полномочия и на госаппарат. Президент Садыр Жапаров стремится усилить роль государства в торгово-экономическом секторе, снизить долю теневого бизнеса, создать единый центр принятия решений. Если в начале правления Жапарова создавалось впечатление некоего двоевластия в лице тандема Жапаров-Ташиев, то по истечению времени можно констатировать, что основные решения государственного значения все же принимаются президентом.

Автор: Медербек Корганбаев


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