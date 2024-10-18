Погода
$ 85.21 - 85.69
€ 92.02 - 93.02

Уникальные подходы "Академии Развития": как формируется новое поколение

889  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор образовательного учреждения "Академия Развития" Гулбара Кенекеева в интервью нашему изданию vb.kg поделилась уникальным подходом к начальному образованию, который помогает детям не только получить необходимые знания, но и развить важные навыки. С восьмилетним опытом работы школа предлагает комфортную атмосферу, трехразовое питание и широкий спектр дополнительных занятий, обеспечивая индивидуальный подход к каждому ученику. В этом материале вы узнаете, как "Академия Развития" создает прочный фундамент для успешного будущего своих воспитанников и почему родители выбирают именно это учебное заведение для своих детей.

Какие методики используют в "Академии Развития" для всестороннего развития детей?

В самом сердце района Юг-2 по адресу: ул. Фатьянова 166, расположилась "Академия Развития" - образовательное учреждение, которое с каждым годом становится все более важной частью образовательной карты нашего города. Удобное расположение рядом с 29-й и 69-й школами делает нашу академию легкодоступной для учеников и родителей. Мы понимаем, как важно обеспечить своим детям качественное образование и все необходимые условия для всестороннего развития, и именно поэтому мы прилагаем все усилия для создания комфортной и стимулирующей образовательной среды.

Наша академия предлагает современный подход к обучению, сочетая традиционные методики с инновационными технологиями. Здесь каждый ребенок имеет возможность раскрыть свой потенциал и проявить свои таланты в разных областях, будь то академические предметы или творческие дисциплины

Какие преимущества предоставляет "Академия Развития" своим ученикам в контексте образовательной программы?

С момента своего основания восемь лет назад "Академия Развития" зарекомендовала себя как авторитетное образовательное учреждение. Мы работаем по системе полного дня: с 8 утра до 17 часов вечера.

В нашем распорядке предусмотрено трехразовое питание, что является важной частью нашего подхода к здоровому образу жизни и заботе о благополучии детей. Основные уроки проходят до обеда, а после обеда дети имеют возможность погрузиться в мир творчества и спорта, участвуя в разнообразных кружках, таких как шахматы, тхэквондо, хореография и робототехника. Каждый ребенок найдет занятие по душе, что способствует не только развитию навыков, но и укреплению дружеских связей между учениками.

Какие языковые дисциплины входят в учебный план?

Мы создаем условия для индивидуального подхода к каждому ребенку. В классах не более 12 учеников, что позволяет преподавателям уделять внимание каждому и обеспечивать качественное усвоение материала. Это особенно важно в условиях современного мира, где каждый ребенок имеет свои уникальные потребности и стиль обучения. Английский язык занимает особое место в нашем учебном плане: уроки проходят ежедневно, начиная с первого класса, что дает нашим ученикам уверенность в общении и помогает им стать конкурентоспособными на международной арене. Также обязательными являются кыргызский язык и другие базовые дисциплины, что способствует формированию глубокого понимания как родной культуры, так и мировых традиций.

В чем преимущества обучения в "Академии Развития" по сравнению с другими школами?

В отличие от государственных школ, где классы могут быть переполнены до 50-60 учеников, "Академия Развития" предлагает своим ученикам глубокое погружение в учебный процесс. Мы понимаем, что каждый ребенок уникален, и стремимся создать условия, способствующие максимальному развитию их навыков и талантов. Это важно для родителей, которые работают весь день и хотят, чтобы их дети получали образование высокого уровня в безопасной и поддерживающей среде.

Какой опыт и подход имеют ваши педагоги?

Наша команда - это высококвалифицированные педагоги с более чем 30-летним опытом работы. Каждый из них не просто передает знания, а вкладывает душу в каждого ученика, формируя интерес к обучению и помогая преодолевать трудности. Мы считаем, что хорошее образование - это не только передача информации, но и формирование жизненных навыков, умений и личностных качеств. Каждый учитель разрабатывает авторские программы, что обеспечивает высокий уровень образования и развитие навыков. Мы не нуждаемся в активной рекламе: сарафанное радио работает на нас, и многие ученики приходят по рекомендациям своих друзей и знакомых. Это свидетельствует о том, что родители доверяют нам и выбирают нашу академию для своих детей, видя результаты нашей работы.

Как вы помогаете своим ученикам подготовиться к будущим образовательным вызовам?

На данный момент мы являемся начальной школой, и я убеждена, что именно в частных учреждениях дети получают лучшее начальное образование. Это фундамент, на котором строится их дальнейшее обучение. Если дети получат качественное начальное образование с первого по четвертый класс, им не обязательно будет продолжать обучение в частных школах - они будут готовы к любым образовательным вызовам, а их уверенность в себе и стремление к знаниям помогут преодолеть любые преграды на пути к успеху.

Как поддерживаете профессиональный рост своих педагогов?

Наши выпускники успешно продолжают обучение в ведущих вузах за границей, и это подтверждает высокие стандарты образования, которые мы устанавливаем. Хотя у нас небольшой коллектив, каждый педагог работает с полной отдачей, помогая детям достигать высот и развивая их способности. Мы постоянно проводим тренинги и семинары для учителей, чтобы они могли обмениваться опытом и внедрять новые подходы в обучении, что позволяет нам оставаться на переднем крае образовательных практик.

Какие программы и курсы предлагает ваша школа для подготовки детей?

"Академия Развития" активно сотрудничает с другими образовательными учреждениями, например, с 69-й школой, что позволяет расширять возможности наших учеников. Мы предлагаем курсы для детей не только из нашей школы, но и из других, включая подготовительные нулевые классы, которые помогают малышам уверенно шагнуть в мир знаний. Мы используем современные программы, такие как РИСТ, которые обеспечивают качественную подготовку и помогают детям освоить необходимые навыки и умения.

Какие планы на будущее у "Академии Развития" в отношении расширения учебного заведения?

Мы мечтаем открыть полноценную школу с пятым, шестым и старшими классами. Запрос на обучение в нашей академии растет, и мы уверены, что можем удовлетворить потребности родителей, которые не хотят переводить своих детей в другие школы. У нас есть достаточно земли для строительства, и планы на будущее грандиозны. Мы стремимся собрать сильную команду учителей и создать учебное заведение, которое станет надежной опорой для детей на пути к успешному будущему. Наша цель - предоставить ученикам возможность получать образование, соответствующее самым высоким стандартам.

Каждый день я думаю об этом и верю, что с поддержкой родителей и учеников мы сможем добиться успеха. Я уверена, что совместными усилиями мы сможем преодолеть все преграды и реализовать наши идеи. Спасибо всем, кто верит в нас и поддерживает наши начинания! Каждый вклад, каждая рекомендация и каждая добрая мысль о нашей академии помогают нам идти вперед и развиваться.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440236
Теги:
дети, образование, школа, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  