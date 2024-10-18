Уникальные подходы "Академии Развития": как формируется новое поколение

Директор образовательного учреждения "Академия Развития" Гулбара Кенекеева в интервью нашему изданию vb.kg поделилась уникальным подходом к начальному образованию, который помогает детям не только получить необходимые знания, но и развить важные навыки. С восьмилетним опытом работы школа предлагает комфортную атмосферу, трехразовое питание и широкий спектр дополнительных занятий, обеспечивая индивидуальный подход к каждому ученику. В этом материале вы узнаете, как "Академия Развития" создает прочный фундамент для успешного будущего своих воспитанников и почему родители выбирают именно это учебное заведение для своих детей.

Какие методики используют в "Академии Развития" для всестороннего развития детей?

В самом сердце района Юг-2 по адресу: ул. Фатьянова 166, расположилась "Академия Развития" - образовательное учреждение, которое с каждым годом становится все более важной частью образовательной карты нашего города. Удобное расположение рядом с 29-й и 69-й школами делает нашу академию легкодоступной для учеников и родителей. Мы понимаем, как важно обеспечить своим детям качественное образование и все необходимые условия для всестороннего развития, и именно поэтому мы прилагаем все усилия для создания комфортной и стимулирующей образовательной среды.

Наша академия предлагает современный подход к обучению, сочетая традиционные методики с инновационными технологиями. Здесь каждый ребенок имеет возможность раскрыть свой потенциал и проявить свои таланты в разных областях, будь то академические предметы или творческие дисциплины

Какие преимущества предоставляет "Академия Развития" своим ученикам в контексте образовательной программы?

С момента своего основания восемь лет назад "Академия Развития" зарекомендовала себя как авторитетное образовательное учреждение. Мы работаем по системе полного дня: с 8 утра до 17 часов вечера.

В нашем распорядке предусмотрено трехразовое питание, что является важной частью нашего подхода к здоровому образу жизни и заботе о благополучии детей. Основные уроки проходят до обеда, а после обеда дети имеют возможность погрузиться в мир творчества и спорта, участвуя в разнообразных кружках, таких как шахматы, тхэквондо, хореография и робототехника. Каждый ребенок найдет занятие по душе, что способствует не только развитию навыков, но и укреплению дружеских связей между учениками.

Какие языковые дисциплины входят в учебный план?

Мы создаем условия для индивидуального подхода к каждому ребенку. В классах не более 12 учеников, что позволяет преподавателям уделять внимание каждому и обеспечивать качественное усвоение материала. Это особенно важно в условиях современного мира, где каждый ребенок имеет свои уникальные потребности и стиль обучения. Английский язык занимает особое место в нашем учебном плане: уроки проходят ежедневно, начиная с первого класса, что дает нашим ученикам уверенность в общении и помогает им стать конкурентоспособными на международной арене. Также обязательными являются кыргызский язык и другие базовые дисциплины, что способствует формированию глубокого понимания как родной культуры, так и мировых традиций.

В чем преимущества обучения в "Академии Развития" по сравнению с другими школами?

В отличие от государственных школ, где классы могут быть переполнены до 50-60 учеников, "Академия Развития" предлагает своим ученикам глубокое погружение в учебный процесс. Мы понимаем, что каждый ребенок уникален, и стремимся создать условия, способствующие максимальному развитию их навыков и талантов. Это важно для родителей, которые работают весь день и хотят, чтобы их дети получали образование высокого уровня в безопасной и поддерживающей среде.

Какой опыт и подход имеют ваши педагоги?

Наша команда - это высококвалифицированные педагоги с более чем 30-летним опытом работы. Каждый из них не просто передает знания, а вкладывает душу в каждого ученика, формируя интерес к обучению и помогая преодолевать трудности. Мы считаем, что хорошее образование - это не только передача информации, но и формирование жизненных навыков, умений и личностных качеств. Каждый учитель разрабатывает авторские программы, что обеспечивает высокий уровень образования и развитие навыков. Мы не нуждаемся в активной рекламе: сарафанное радио работает на нас, и многие ученики приходят по рекомендациям своих друзей и знакомых. Это свидетельствует о том, что родители доверяют нам и выбирают нашу академию для своих детей, видя результаты нашей работы.

Как вы помогаете своим ученикам подготовиться к будущим образовательным вызовам?

На данный момент мы являемся начальной школой, и я убеждена, что именно в частных учреждениях дети получают лучшее начальное образование. Это фундамент, на котором строится их дальнейшее обучение. Если дети получат качественное начальное образование с первого по четвертый класс, им не обязательно будет продолжать обучение в частных школах - они будут готовы к любым образовательным вызовам, а их уверенность в себе и стремление к знаниям помогут преодолеть любые преграды на пути к успеху.

Как поддерживаете профессиональный рост своих педагогов?

Наши выпускники успешно продолжают обучение в ведущих вузах за границей, и это подтверждает высокие стандарты образования, которые мы устанавливаем. Хотя у нас небольшой коллектив, каждый педагог работает с полной отдачей, помогая детям достигать высот и развивая их способности. Мы постоянно проводим тренинги и семинары для учителей, чтобы они могли обмениваться опытом и внедрять новые подходы в обучении, что позволяет нам оставаться на переднем крае образовательных практик.

Какие программы и курсы предлагает ваша школа для подготовки детей?

"Академия Развития" активно сотрудничает с другими образовательными учреждениями, например, с 69-й школой, что позволяет расширять возможности наших учеников. Мы предлагаем курсы для детей не только из нашей школы, но и из других, включая подготовительные нулевые классы, которые помогают малышам уверенно шагнуть в мир знаний. Мы используем современные программы, такие как РИСТ, которые обеспечивают качественную подготовку и помогают детям освоить необходимые навыки и умения.

Какие планы на будущее у "Академии Развития" в отношении расширения учебного заведения?

Мы мечтаем открыть полноценную школу с пятым, шестым и старшими классами. Запрос на обучение в нашей академии растет, и мы уверены, что можем удовлетворить потребности родителей, которые не хотят переводить своих детей в другие школы. У нас есть достаточно земли для строительства, и планы на будущее грандиозны. Мы стремимся собрать сильную команду учителей и создать учебное заведение, которое станет надежной опорой для детей на пути к успешному будущему. Наша цель - предоставить ученикам возможность получать образование, соответствующее самым высоким стандартам.

Каждый день я думаю об этом и верю, что с поддержкой родителей и учеников мы сможем добиться успеха. Я уверена, что совместными усилиями мы сможем преодолеть все преграды и реализовать наши идеи. Спасибо всем, кто верит в нас и поддерживает наши начинания! Каждый вклад, каждая рекомендация и каждая добрая мысль о нашей академии помогают нам идти вперед и развиваться.