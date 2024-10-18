Как застраховать жилье в Кыргызстане

Страхование жилых помещений от пожаров и других стихийных бедствий в Кыргызстане является обязательным. Если ваш дом или квартира не застрахованы, то в случае чрезвычайной ситуации государство не будет помогать восстанавливать недвижимое имущество. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Государственная страховая организация".

По ее данным, с 2016 года в Кыргызстане действует закон "Об обязательном страховании жилых помещений от пожаров и стихийных бедствий". Согласно документу, обязательным страхованием жилых помещений занимается Государственная страховая организация (Кыргызгосстрах).

Какое жилое помещение можно застраховать?

Индивидуальный жилой дом, часть жилого дома, квартира в многоквартирном доме, коммунальная квартира, комната в коммунальной квартире, комната в домах специализированного жилищного фонда, гостиница, жилой дом гостиничного типа.

Что является страховым случаем?

Пожар, в том числе возникший вне застрахованного помещения.

Проникновение воды в результате тушения пожара.

Стихийные бедствия природного характера.

Разборка и перенос жилья в безопасную зону по решению госоргана, в связи с объявлением угрозы стихийных бедствий.

Сколько стоит страхование жилья?

Для сельской местности стоимость страхования жилья составит 600 сомов в год, а для города – 1 200 сомов в год. Если ваш дом полностью разрушен или сгорел, то в селе вы получите от Государственной страховой организации 500 тысяч сомов, а в городе – 1 млн сомов.

Важно: Страховой тариф не зависит от размера вашего дома, а только от его расположения – в городе или в сельской местности.

Если сумма страховки не покрывает ущерб?

Если вы заранее знаете, что сумма компенсации в случае чего не покроет ущерба, то помимо обязательного страхования можно дополнительно застраховать в Государственной страховой организации свой дом добровольным видом страхования жилья на любую устраивающую вас сумму. Тогда у вас будет две страховки.

Есть ли льготы?

Социально уязвимым слоям населения предоставляются льготы на основании правил обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий, утверждаемых Государственной страховой организацией.

Какие документы нужны для страхования?

• паспорт страхователя;

• документ, устанавливающий право собственности на жилое помещение;

• техпаспорт жилья.

На какой срок действует страховой полис?

Договор (страховой полис) обязательного страхования может заключаться сроком не более 12 месяцев с даты вступления его в силу.