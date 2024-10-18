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В Минобразе КР выявлены финансовые нарушения на сумму 414 547,4 тысяч сомов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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По результатам проведенного аудита соответствия исполнения бюджета на 2022 год в Министерстве образования и науки КР и его подведомственных организациях выявлены следующие нарушения:

Выявленная сумма всех нарушений составила – 414 547,4 тысяч сомов, подлежащих возмещению – 154 180,0 тысячс сомов; возмещено - 78 200,1 сомов. В том числе:

1. Нарушения, совершаемые при составлении и рассмотрении проекта бюджета бюджетной системы Кыргызской Республики - 10 314,4 тысяч сомов; подлежат возмещению - 422,8 тысяч сомов.

2. Нарушения и недостатки при исполнении бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики – 150 478,2 тысяч сомов; подлежащих возмещению – 41 626,7 тысяч сомов; возмещено - 425,1 тысяч сомов.

3. Нарушения и недостатки при использовании имущества – 123 839,4 тысяч сомов; подлежащих возмещению - 87 255,2 тысяч сомов; возмещено - 72 842,3 тысяч сомов.

4. Нарушения порядка учета и отчетности – 89 191,1 тысяч сомов; подлежащих возмещению – 24 539,0 тысяч сомов; возмещено – 4 932,7 тысяч сомов.

5. Нарушения законодательства Кыргызской Республики в сфере государственных закупок – 39 053,6 тысяч сомов; подлежащих возмещению - 336,3 тысяч сомов.

6. Коллизии и процедурные нарушения норм нормативных правовых актов и международных соглашений - 1 670,8 сома.

По итогам аудита направлены соответствующие предписания и рекомендации.


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URL: https://www.vb.kg/440248
Теги:
Министерство образования, Кыргызстан
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