Операция "Нелегал-2024". Из России выдворят более 2 тысяч мигрантов

Из России выдворят более двух тысяч мигрантов по итогам проведенного в Москве второго этапа операции "Нелегал-2024", сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве.

"Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено более 2 тысяч решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ, 20 решений о депортации иностранных граждан, депортировано – 12", - говорится в сообщении.

При этом ведомство не уточняет, граждане каких стран будут выдворены.

Всего в рамках мероприятия сотрудниками полиции ГУ МВД России по Москве выявлено более 13 тысяч нарушений миграционного законодательства. В результате – более 10 тысяч иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение правил въезда, выезда и пребывания на территории РФ; около 1,5 тысяч – за нарушение пребывания, более 600 – за нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности.

Столичным управлением МВД возбуждено 420 уголовных дел по статьям Уголовного кодекса РФ за организацию незаконной миграции.

Комплексная оперативно-профилактическая операция "Нелегал-2024", направленная на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, началась в России 30 сентября. Она проводится под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Первый этап операции "Нелегал-2024" завершился в июне текущего года.

Источник: Аsia-Plus