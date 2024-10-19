В Минэнерго КР подвели итоги работы за 9 месяцев 2024 года

В Минэнерго КР состоялась внеочередная Коллегия энергокомпаний и предприятий при министерстве по итогам 9 месяцев 2024 года.

На Коллегии приняли участие главный эксперт отдела отраслевой политики Администрации Президента Кыргызской Республики по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Улугбек Нургазиев, министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, заместители министра и руководители подведомственных энергетических компаний, государственных предприятий и их филиалов.

В ходе заседания первый заместитель министра энергетики Курсантбек Омурбеков отчитался о проделанной работе Министерства, административных ведомств министерства и предприятий ТЭК с начала года, нерешенных проблемах, а также о планах работы на будущее.

В ходе заседания министр энергетики Т. Ибраев напомнил энергетикам о необходимости качественного проведения подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Также он подчеркнул, что своевременное выполнение планов на текущий год, реализация проектов, улучшение качества подачи электроэнергии потребителям – это требование времени.

"Уважаемые коллеги! В настоящее время завершается подготовка к осенне-зимнему сезону 2024-2025 годов. Подготовка к этой зиме должна быть проведена на более высоком уровне по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что в этом году по плану каждое предприятие в достаточной мере обеспечено необходимым оборудованием, техникой. В этом году населению необходимо обеспечить бесперебойную подачу света и тепла", - сказал Т. Ибраев.

За 9 месяцев 2024 года был проведен ряд работ в сфере энергетики. Среди них:

1.С начала года введены в эксплуатацию малые ГЭС общей мощностью 45,9 МВт. Была заложена капсула для строительства 2 малых ГЭС, 1 солнечной и 1 ветряной электростанций. В настоящее время работают солнечные электростанции общей мощностью 430 кВт.

За 9 месяцев заключены договоры на поставку электроэнергии всего с 22 компаниями сети ВИЭ. Среди них 11 малых ГЭС, 9 солнечных электростанций и 2 ветряные электростанции.

В настоящее время компании, заключившие договоры на поставку электроэнергии, активно работают над реализацией своих проектов.

2. В текущем году продолжаются работы по наращиванию генерирующих мощностей, по плану выполняются работы по реконструкции генератора №1 на Токтогульской ГЭС и генератора №4 на Уч-Коргонской ГЭС, которые планируется завершить до конца 4 квартала 2024 года. После завершения реконструкции мощность генератора №1 Токтогульской ГЭС увеличится до 60 МВт, а генератора №4 Уч-Коргонской ГЭС-до 9 МВт. В настоящее время работы по реконструкции гидроагрегата № 1 Токтогульской ГЭС выполнены на 95 процентов, а гидроагрегата № 4 Уч-Коргонской ГЭС-на 65 процентов.

Министерство энергетики КР активно ведет подготовку к строительству ГЭС "Камбар-Ата-1".

Правительство выделило 1,555 млрд сомов, из них на строительные работы было выделено 1,480,6 млрд сомов. Оставшаяся сумма была потрачена на проектные работы. А на реализацию ТЭО проекта Всемирный банк выделил 18,6 млн долларов США. Сегодня ведется работа над трехсторонним межправительственным соглашением.

На сегодняшний день консалтинговой компанией AFRY предложены 4 варианта плотины. На первом этапе рабочая группа Минэнерго выбрала бетонную плотину на основе заключений мировых экспертов. Теперь, на следующем этапе, в мае 2025 года, консалтинговая компания AFRY предложит проект ТЭО плотины. После этого начнется проектирование плотины и другие работы.

Согласно информации на сегодня работы завершены:

- общая длина подъездной дороги к площадке КАГЭС-1 составляет 15 километров. Длина одной стороны дороги составляет 7 километров. Половина дороги будет завершена к концу 2024 года, вторая половина запланирована на начало 2025 года. Буровзрывные работы тоннеля начались в апреле 2023 года, а сегодня недостроенная часть 126-метрового тоннеля была полностью раскопана.

- Выполнены работы по воздушной линии 110 кВ, проведено 7 км проводов общей протяженностью 11 км. Завершено 62% воздушной линии, установлено 18 из 25 опор. Планом предусмотрено, что до конца 2024 года будут завершены работы по воздушной линии 110 кВ и электростанции. Для рабочих подготовлен фундамент строящегося временного городка и котельной ПС 110/6 кВ. На реке Нарын полностью уложены сваи опор №1 и №2 моста, ведущих к Камбаратинской ГЭС-1, уложены 2 сваи опоры №4.

Железные основания моста также производятся в сотрудничестве с китайской компанией. При строительстве Камбаратинской ГЭС-1 было завершено строительство мобильной связи Мегаком, необходимого для нужд Камбаратинской ГЭС, установлена линия ОВ-8 протяженностью 1300 м. Строительство вахтового лагеря на 100 мест на Камбаратинской ГЭС-1: ведутся земляные работы для рытья котлована под фундамент, ведутся земляные и каменные работы на фундаменте здания (ВП), производится выемка грунта и вывоз мусора на свалку. На сегодняшний день для строительства фундамента залито 28,5 м3 бетона.

Кроме того, в целях реализации крупных проектов в области энергетики ведется работа по привлечению инвестиций, реализации ряда проектов совместно с инвесторами.

3. В рамках проводимых реформ в энергетической отрасли:

-В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 3 апреля 2024 года №89 объекты теплоснабжения филиалов ОАО "Электрические станции": г. Бишкек ТЭЦ, г. Ош ТЭЦ и "Бишкектеплосеть" переданы мэриям городов Бишкек и Ош, а также органам местного самоуправления по месту нахождения тепловых объектов государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго".

- Внесены изменения в среднесрочную тарифную политику на тепловую энергию.

4. К осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов республике требуется

2647,129 тыс. тонн угля, из них:

- бюджетным учреждениям 312,184 тыс. тонн, на сегодняшний день обеспечено -154,41 тыс. тонн;

- Населению 1 334,945 тыс. тонн, на сегодняшний день обеспечено 535,9 тыс. тонн;

- Бишкек ТЭЦ 1 000,0 тыс. тонн, на сегодня поставлено -192,0 тыс. тонн;

По республике планируется заготовить 55,51 тыс. тонн топочного мазута, в том числе:

- ТЭЦ г. Ош -23,0 тыс. тонн топочного мазута на сегодня поставлено 2,9 тыс. тонн;

- ТЭЦ г. Бишкек -8,0 тыс. тонн топочного мазута, на сегодня поставлено 2,0 тыс. тонн;

-Вновь созданным муниципальным предприятиям (объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго") - 24,351 тыс. тонн, на сегодняшний день обеспечено 2,79 тыс. тонн.

По республике открыто 576 угольных топливных баз. Из них 16 относятся к ГП "Кыргызкомур".

5. Газификация:

Расчетный объем поставок природного газа на 2024 год составляет 500,0 млн м³. Уровень газификации страны в 2023 году составил 38%, а в первом полугодии 2024 года достиг 40%.

В целом по республике на сегодняшний день подключено к газу 402 тыс абонентов. На 1 октября 2024 г потребление природного газа составило 303 млн м3. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года было использовано на 55,9 млн м3 больше. В 2024 году планируется газифицировать

5 жилмассивов; с. Новопавловка., с.Бакай-Ата, с. Новопокровка, Токолдош., Ак-Бососго и т. д. По состоянию на 1 октября 2024 года: газифицировано 4 жилых района (Новопавловка, с. Бакай-Ата, с. Новопокровка, Токолдош)

13 454 абонента присоединились к газу. Утвержден проект льготного финансирования по газификации города Бишкек и Чуйской области. Согласно проекту, на 1 октября 2024 года к природному газу подключено 167 абонентов на общую сумму 19,4 млн. сом. А общая сумма проекта составит 1 млрд. сомов.; процентная ставка по кредиту 8 %, срок до 24 месяцев.

6. Нефть: 9 февраля 2024 года получен лицензионный договор №2 на добычу нефти и газа на месторождениях "Северный сох" и "Чонгара Галча" ;

ГП "Кыргызтранснефтегаз" совместно с ОАО "Кыргыз-Түрк К-НефтьГаз" провели ремонтные и подготовительные работы на 7 нефтяных скважинах, с 25 сентября 2024 года начата добыча нефти. До конца 2024 года будет запущено 20 скважин. В Кадамжайском районе Баткенской области ОАО "Кыргыз-ТуркК-НефтьГаз" завершает строительство нефтеперерабатывающего завода производительностью 500 тонн в сутки. С началом добычи и переработки нефти будут обеспечены 350-400 рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 90 млн долларов США.

7. Всего с начала года было закуплено 93 единицы спецтехники для энергетики и угольной отрасли. (Из них: ОАО "НЭСК" - 67 единиц спецтехники, ГП "Кыргызкомур" - 23 единицы, ОАО "Электрические станции"-3 единицы спецтехники).

8. Всего введено в эксплуатацию 9 объектов энергетики и угольной отрасли. Из них: 2 объекта, введенных в эксплуатацию ГП" Кыргызкомур":

- Участок "Урмизан-3";

-Участок "Загара-2".

Сданы в эксплуатацию 7 объектов, принадлежащих ОАО "НЭСК":

- Построено административное здание Баткенского ПЭС и полностью сдано в эксплуатацию;

- Построено административное здание Сулюктинского РЭС и сдано в эксплуатацию;

-Реконструировано административное здание Джалал-Абадского предприятия по продаже электроэнергии Джалал-Абадского ПЭС;

-Построено административное здание Сузакского предприятия по продаже электроэнергии и сдано в эксплуатацию;

-Здание Торкентского участка Токтогульского района Джалал-Абадскогой ПЭС полностью сдано в эксплуатацию;

- На участке Жаны-Жер Сокулукской районной электрической сети построен и введен в полную эксплуатацию современный автобокс;

- На базе Нарынского предприятия электрических сетей построен и полностью введен в эксплуатацию цех по производству железобетонных опор.

9. Всего: установлено 121 645 АСКУЭ счетчиков. Изношенные 13 217 деревянных столбов были заменены новыми железобетонными столбами.

Всего: установлено 62 дополнительных трансформатора, построено и реконструировано 509,4 км воздушных линий 10/0, 4 кв, из них 287 км изношенных проводов заменены на провода типа СИП-2.

В целях повышения качества электроснабжения потребителей введены в эксплуатацию подстанции 110 кВ "Чырпыкты" (Иссык-Кульская ПЭС) и 35 кВ "Дейрес" (Джалал-Абадская ПЭС).

Увеличена мощность трансформаторов на следующих подстанциях 110 кВ:

- "Кант" от 25 МВА до 40 МВА;

- "Карагачевая" от 25 МВА до 40 МВА;

- "Ноокат" от 10 МВА до 40 МВА;

- "Ала-Бука" от 10 МВА до 25 МВА.

В целях снижения технических потерь и эксплуатационных расходов в электрических сетях 10/0, 4 кВ, а также повышения качества обслуживания и обеспечения потребителей бесперебойной электроэнергией выполнен следующий объем работ:

- Установлено 140 дополнительных ТП и увеличена мощность, из них дополнительно построено и реконструировано ТП 62 единиц, увеличение мощности 78 единиц, 509,4 км воздушных линий 10/0,4 кВ, из них 287 км изношенных проводов заменены на провода типа СИП-2.

10. Полным ходом идет строительство ВЛ-500 кВ протяженностью 456 километров по проекту CASA-1000. В частности, на 100% завершено строительство ячейки на подстанции 500 кВ "Датка". Монтаж опор завершен на 100%, прокладка ВЛ выполнена на 428 км из 456 км. Строительные работы планируется завершить до конца 2024 года.

11. Введена в эксплуатацию плавучая солнечная электростанция на водохранилище "ГЭС 5" ОАО "Чакан ГЭС". Продолжается строительство Кара-Кульской ГЭС. Продолжаются работы по строительству МГЭС на Орто-Токойском водохранилище. В настоящее время успешно проведены взрывные работы по рытью транспортного тоннеля. А в Папанском водохранилище заложена капсула на строительство МГЭС, в настоящее время начаты подготовительные работы к строительству ГЭС.

В настоящее время ведутся последние этапы подготовки энергетической отрасли к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. В целом по Республике на всех ГЭС, предприятиях районных электросетей, тепловых предприятиях выполняются заключительные этапы модернизационных и ремонтных работ.