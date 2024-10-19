Погода
$ 85.21 - 85.69
€ 92.02 - 93.02

В Минэнерго КР подвели итоги работы за 9 месяцев 2024 года

439  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Минэнерго КР состоялась внеочередная Коллегия энергокомпаний и предприятий при министерстве по итогам 9 месяцев 2024 года.

На Коллегии приняли участие главный эксперт отдела отраслевой политики Администрации Президента Кыргызской Республики по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Улугбек Нургазиев, министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, заместители министра и руководители подведомственных энергетических компаний, государственных предприятий и их филиалов.

В ходе заседания первый заместитель министра энергетики Курсантбек Омурбеков отчитался о проделанной работе Министерства, административных ведомств министерства и предприятий ТЭК с начала года, нерешенных проблемах, а также о планах работы на будущее.

В ходе заседания министр энергетики Т. Ибраев напомнил энергетикам о необходимости качественного проведения подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Также он подчеркнул, что своевременное выполнение планов на текущий год, реализация проектов, улучшение качества подачи электроэнергии потребителям – это требование времени.

"Уважаемые коллеги! В настоящее время завершается подготовка к осенне-зимнему сезону 2024-2025 годов. Подготовка к этой зиме должна быть проведена на более высоком уровне по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что в этом году по плану каждое предприятие в достаточной мере обеспечено необходимым оборудованием, техникой. В этом году населению необходимо обеспечить бесперебойную подачу света и тепла", - сказал Т. Ибраев.

За 9 месяцев 2024 года был проведен ряд работ в сфере энергетики. Среди них:

1.С начала года введены в эксплуатацию малые ГЭС общей мощностью 45,9 МВт. Была заложена капсула для строительства 2 малых ГЭС, 1 солнечной и 1 ветряной электростанций. В настоящее время работают солнечные электростанции общей мощностью 430 кВт.

За 9 месяцев заключены договоры на поставку электроэнергии всего с 22 компаниями сети ВИЭ. Среди них 11 малых ГЭС, 9 солнечных электростанций и 2 ветряные электростанции.

В настоящее время компании, заключившие договоры на поставку электроэнергии, активно работают над реализацией своих проектов.

2. В текущем году продолжаются работы по наращиванию генерирующих мощностей, по плану выполняются работы по реконструкции генератора №1 на Токтогульской ГЭС и генератора №4 на Уч-Коргонской ГЭС, которые планируется завершить до конца 4 квартала 2024 года. После завершения реконструкции мощность генератора №1 Токтогульской ГЭС увеличится до 60 МВт, а генератора №4 Уч-Коргонской ГЭС-до 9 МВт. В настоящее время работы по реконструкции гидроагрегата № 1 Токтогульской ГЭС выполнены на 95 процентов, а гидроагрегата № 4 Уч-Коргонской ГЭС-на 65 процентов.

Министерство энергетики КР активно ведет подготовку к строительству ГЭС "Камбар-Ата-1".

Правительство выделило 1,555 млрд сомов, из них на строительные работы было выделено 1,480,6 млрд сомов. Оставшаяся сумма была потрачена на проектные работы. А на реализацию ТЭО проекта Всемирный банк выделил 18,6 млн долларов США. Сегодня ведется работа над трехсторонним межправительственным соглашением.

На сегодняшний день консалтинговой компанией AFRY предложены 4 варианта плотины. На первом этапе рабочая группа Минэнерго выбрала бетонную плотину на основе заключений мировых экспертов. Теперь, на следующем этапе, в мае 2025 года, консалтинговая компания AFRY предложит проект ТЭО плотины. После этого начнется проектирование плотины и другие работы.

Согласно информации на сегодня работы завершены:

- общая длина подъездной дороги к площадке КАГЭС-1 составляет 15 километров. Длина одной стороны дороги составляет 7 километров. Половина дороги будет завершена к концу 2024 года, вторая половина запланирована на начало 2025 года. Буровзрывные работы тоннеля начались в апреле 2023 года, а сегодня недостроенная часть 126-метрового тоннеля была полностью раскопана.

- Выполнены работы по воздушной линии 110 кВ, проведено 7 км проводов общей протяженностью 11 км. Завершено 62% воздушной линии, установлено 18 из 25 опор. Планом предусмотрено, что до конца 2024 года будут завершены работы по воздушной линии 110 кВ и электростанции. Для рабочих подготовлен фундамент строящегося временного городка и котельной ПС 110/6 кВ. На реке Нарын полностью уложены сваи опор №1 и №2 моста, ведущих к Камбаратинской ГЭС-1, уложены 2 сваи опоры №4.

Железные основания моста также производятся в сотрудничестве с китайской компанией. При строительстве Камбаратинской ГЭС-1 было завершено строительство мобильной связи Мегаком, необходимого для нужд Камбаратинской ГЭС, установлена линия ОВ-8 протяженностью 1300 м. Строительство вахтового лагеря на 100 мест на Камбаратинской ГЭС-1: ведутся земляные работы для рытья котлована под фундамент, ведутся земляные и каменные работы на фундаменте здания (ВП), производится выемка грунта и вывоз мусора на свалку. На сегодняшний день для строительства фундамента залито 28,5 м3 бетона.

Кроме того, в целях реализации крупных проектов в области энергетики ведется работа по привлечению инвестиций, реализации ряда проектов совместно с инвесторами.

3. В рамках проводимых реформ в энергетической отрасли:

-В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 3 апреля 2024 года №89 объекты теплоснабжения филиалов ОАО "Электрические станции": г. Бишкек ТЭЦ, г. Ош ТЭЦ и "Бишкектеплосеть" переданы мэриям городов Бишкек и Ош, а также органам местного самоуправления по месту нахождения тепловых объектов государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго".

- Внесены изменения в среднесрочную тарифную политику на тепловую энергию.

4. К осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов республике требуется

2647,129 тыс. тонн угля, из них:

- бюджетным учреждениям 312,184 тыс. тонн, на сегодняшний день обеспечено -154,41 тыс. тонн;

- Населению 1 334,945 тыс. тонн, на сегодняшний день обеспечено 535,9 тыс. тонн;

- Бишкек ТЭЦ 1 000,0 тыс. тонн, на сегодня поставлено -192,0 тыс. тонн;

По республике планируется заготовить 55,51 тыс. тонн топочного мазута, в том числе:

- ТЭЦ г. Ош -23,0 тыс. тонн топочного мазута на сегодня поставлено 2,9 тыс. тонн;

- ТЭЦ г. Бишкек -8,0 тыс. тонн топочного мазута, на сегодня поставлено 2,0 тыс. тонн;

-Вновь созданным муниципальным предприятиям (объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго") - 24,351 тыс. тонн, на сегодняшний день обеспечено 2,79 тыс. тонн.

По республике открыто 576 угольных топливных баз. Из них 16 относятся к ГП "Кыргызкомур".

5. Газификация:

Расчетный объем поставок природного газа на 2024 год составляет 500,0 млн м³. Уровень газификации страны в 2023 году составил 38%, а в первом полугодии 2024 года достиг 40%.

В целом по республике на сегодняшний день подключено к газу 402 тыс абонентов. На 1 октября 2024 г потребление природного газа составило 303 млн м3. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года было использовано на 55,9 млн м3 больше. В 2024 году планируется газифицировать

5 жилмассивов; с. Новопавловка., с.Бакай-Ата, с. Новопокровка, Токолдош., Ак-Бососго и т. д. По состоянию на 1 октября 2024 года: газифицировано 4 жилых района (Новопавловка, с. Бакай-Ата, с. Новопокровка, Токолдош)

13 454 абонента присоединились к газу. Утвержден проект льготного финансирования по газификации города Бишкек и Чуйской области. Согласно проекту, на 1 октября 2024 года к природному газу подключено 167 абонентов на общую сумму 19,4 млн. сом. А общая сумма проекта составит 1 млрд. сомов.; процентная ставка по кредиту 8 %, срок до 24 месяцев.

6. Нефть: 9 февраля 2024 года получен лицензионный договор №2 на добычу нефти и газа на месторождениях "Северный сох" и "Чонгара Галча" ;

ГП "Кыргызтранснефтегаз" совместно с ОАО "Кыргыз-Түрк К-НефтьГаз" провели ремонтные и подготовительные работы на 7 нефтяных скважинах, с 25 сентября 2024 года начата добыча нефти. До конца 2024 года будет запущено 20 скважин. В Кадамжайском районе Баткенской области ОАО "Кыргыз-ТуркК-НефтьГаз" завершает строительство нефтеперерабатывающего завода производительностью 500 тонн в сутки. С началом добычи и переработки нефти будут обеспечены 350-400 рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 90 млн долларов США.

7. Всего с начала года было закуплено 93 единицы спецтехники для энергетики и угольной отрасли. (Из них: ОАО "НЭСК" - 67 единиц спецтехники, ГП "Кыргызкомур" - 23 единицы, ОАО "Электрические станции"-3 единицы спецтехники).

8. Всего введено в эксплуатацию 9 объектов энергетики и угольной отрасли. Из них: 2 объекта, введенных в эксплуатацию ГП" Кыргызкомур":

- Участок "Урмизан-3";

-Участок "Загара-2".

Сданы в эксплуатацию 7 объектов, принадлежащих ОАО "НЭСК":

- Построено административное здание Баткенского ПЭС и полностью сдано в эксплуатацию;

- Построено административное здание Сулюктинского РЭС и сдано в эксплуатацию;

-Реконструировано административное здание Джалал-Абадского предприятия по продаже электроэнергии Джалал-Абадского ПЭС;

-Построено административное здание Сузакского предприятия по продаже электроэнергии и сдано в эксплуатацию;

-Здание Торкентского участка Токтогульского района Джалал-Абадскогой ПЭС полностью сдано в эксплуатацию;

- На участке Жаны-Жер Сокулукской районной электрической сети построен и введен в полную эксплуатацию современный автобокс;

- На базе Нарынского предприятия электрических сетей построен и полностью введен в эксплуатацию цех по производству железобетонных опор.

9. Всего: установлено 121 645 АСКУЭ счетчиков. Изношенные 13 217 деревянных столбов были заменены новыми железобетонными столбами.

Всего: установлено 62 дополнительных трансформатора, построено и реконструировано 509,4 км воздушных линий 10/0, 4 кв, из них 287 км изношенных проводов заменены на провода типа СИП-2.

В целях повышения качества электроснабжения потребителей введены в эксплуатацию подстанции 110 кВ "Чырпыкты" (Иссык-Кульская ПЭС) и 35 кВ "Дейрес" (Джалал-Абадская ПЭС).

Увеличена мощность трансформаторов на следующих подстанциях 110 кВ:

- "Кант" от 25 МВА до 40 МВА;

- "Карагачевая" от 25 МВА до 40 МВА;

- "Ноокат" от 10 МВА до 40 МВА;

- "Ала-Бука" от 10 МВА до 25 МВА.

В целях снижения технических потерь и эксплуатационных расходов в электрических сетях 10/0, 4 кВ, а также повышения качества обслуживания и обеспечения потребителей бесперебойной электроэнергией выполнен следующий объем работ:

- Установлено 140 дополнительных ТП и увеличена мощность, из них дополнительно построено и реконструировано ТП 62 единиц, увеличение мощности 78 единиц, 509,4 км воздушных линий 10/0,4 кВ, из них 287 км изношенных проводов заменены на провода типа СИП-2.

10. Полным ходом идет строительство ВЛ-500 кВ протяженностью 456 километров по проекту CASA-1000. В частности, на 100% завершено строительство ячейки на подстанции 500 кВ "Датка". Монтаж опор завершен на 100%, прокладка ВЛ выполнена на 428 км из 456 км. Строительные работы планируется завершить до конца 2024 года.

11. Введена в эксплуатацию плавучая солнечная электростанция на водохранилище "ГЭС 5" ОАО "Чакан ГЭС". Продолжается строительство Кара-Кульской ГЭС. Продолжаются работы по строительству МГЭС на Орто-Токойском водохранилище. В настоящее время успешно проведены взрывные работы по рытью транспортного тоннеля. А в Папанском водохранилище заложена капсула на строительство МГЭС, в настоящее время начаты подготовительные работы к строительству ГЭС.

В настоящее время ведутся последние этапы подготовки энергетической отрасли к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. В целом по Республике на всех ГЭС, предприятиях районных электросетей, тепловых предприятиях выполняются заключительные этапы модернизационных и ремонтных работ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440252
Теги:
энергетика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  