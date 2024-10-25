Будьте в тренде этой осенью: топ-10 товаров для модниц Кыргызстана

Быть в тренде - не значит жертвовать комфортом. Дизайнеры советуют выбирать этой осенью качественные и удобные вещи, а акцент делать на натуральных материалах. Рассказываем о том, как быстро и выгодно обновить гардероб на Ozon.

Осенне-зимние коллекции радуют элегантными фасонами и приятными текстурами. Все еще в моде оверсайз и многослойность, объемные свитера и пуловеры, брюки и юбки с вырезами, макси-длина, брючные костюмы и шубы из искусственного меха. Однако дизайнеры постепенно возвращаются к более женственным образам. В моду возвращаются приталенные силуэты, а также платья и блузки с женственными V-образными вырезами. В целом основная идея этого сезона - самовыражение.

Что касается общей стилистики, преимущество осенью образам в стиле Old Money и Quiet Luxury. Первый отличает лаконичность силуэтов, отказ от декоративных деталей, высокое качество текстиля и спокойная палитра. Второй подразумевает классический крой и удобные долговечные вещи. Отдельно стоит поговорить о цветах. Осенью и зимой 2024 в моде вся гамма зеленого от лаймового до хаки, а также нежно-розовый, небесно-голубой и бордовый.

Топ-10 модных вещей на Ozon для уютной осени:

1.Брюки прямого кроя. Широкие палаццо и шаровары постепенно начинают терять актуальность. Дизайнеры ведущих домов моды предлагают вспомнить про вечную классику - брюки прямого кроя. На Ozon представлен широкий выбор моделей из денима, экокожи, бархата, костюмной ткани и других материалов.

2.Короткое пальто. В этом году модели с полами до пят лучше убрать подальше, и отдать предпочтение пальто до середины бедра или даже до линии ремня. Они могут быть приталенными, прямыми или О-силуэта - все зависит от типа фигуры и личных предпочтений.

3.Платье-вололазка. Водолазка - удобный элемент гардероба, который полюбился многим еще с прошлого сезона. Осенью и зимой дизайнеры предлагают не усложнять и даже не добавляют к этому платью аксессуары.

4.Горжетка. Меховые воротники теперь сочетаются не только с пальто или куртками. Этот яркий аксессуар отлично дополнит любое платье или блузку.

5.Интересные головные уборы. Осенью 2024 года в моде вновь оказались капоры, как и лет 20 назад. Остаются в тренде вещи с капюшонами, плотно прилегающие шапочки, а также шапки авиатор.

6.Брючный костюм давно перекочевал из строгого офисного гардероба в повседневный. В этом сезоне модельеры предпочитают расслабленные фасоны свободного кроя.

7.Юбка до колена и длина миди. Платья и юбки такой длины выглядят женственно и строго одновременно. Носить их можно с узкими кардиганами, пиджаками оверсайз или приталенными рубашками и жилетами.

8.Цветные колготки остаются в моде и помогают сохранять тепло этой осенью. Меняется только цветовая схема. Все центре внимания - зеленые, желтые, бордовые, голубые и фиолетовые оттенки.

9.Кардиган крупной вязки - незаменимая вещь в холодную погоду. Тренд на них существует давно, в этом сезоне особенно актуальны "бабушкины" объемные модели.

10.Кожаные перчатки. Сочетать их можно не только с пальто и шубой, но и с трикотажными изделиями, платьем-водолазкой или кружевным жакетом.

На Ozon легко собрать полноценный гардероб на осень и зиму, а также подобрать обувь, аксессуары, бижутерию и косметику. На маркетплейсе постоянно проходят акции и распродажи, которые делают шопинг не только приятным, но и очень выгодным. Заходите на Ozon, чтобы выбрать самые качественные товары по доступным ценам.