Житель села Байма оштрафован за порчу пастбища

Службой по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР выявлено нарушение земельного законодательства на участке "Кескен-Таш" села Байма Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.

Житель указанной местности К.М. вместо 0,50 га земельного участка, на который имеет сертификат, выданный Ала-Букинской районной государственной администрацией на добычу россыпного золота, выкопал 0,70 га пастбищного угодья сельскохозяйственного назначения, повредив курдючный слой.

В итоге, в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 21 января 2023 года №25 "Об утверждении порядка исчисления размера ущерба за порчу земель" предъявлено исков на 537 600 сомов. Кроме того, по статье 241 кодекса КР "О правонарушениях" наложен штраф в размере 5 500 сомов.