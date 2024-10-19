В Кыргызстане объявляется конкурс на поступление в прокуратуру

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики объявило очередной конкурс на зачисление в резерв кадров для приема на службу в органы прокуратуры Кыргызской Республики.

Прием документов от кандидатов для принятия участия в конкурсе будет осуществляться в соответствии с установленным перечнем с 23 октября по 20 ноября 2024 года управлением кадров и профессионального развития Генеральной прокуратуры и территориальными подразделениями органов прокуратуры на местах.

С перечнем необходимых документов и Положением "О порядке проведения конкурса для приема на службу в органы прокуратуры Кыргызской Республики и формирования резерва кадров" можно будет ознакомиться на официальном сайте Генеральной www.prokuror.kg в разделе "Деятельность" направление "Кадры".