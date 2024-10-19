Погода
$ 85.21 - 85.69
€ 92.02 - 93.02

В Кыргызстане объявляется конкурс на поступление в прокуратуру

435  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики объявило очередной конкурс на зачисление в резерв кадров для приема на службу в органы прокуратуры Кыргызской Республики.

Прием документов от кандидатов для принятия участия в конкурсе будет осуществляться в соответствии с установленным перечнем с 23 октября по 20 ноября 2024 года управлением кадров и профессионального развития Генеральной прокуратуры и территориальными подразделениями органов прокуратуры на местах.

С перечнем необходимых документов и Положением "О порядке проведения конкурса для приема на службу в органы прокуратуры Кыргызской Республики и формирования резерва кадров" можно будет ознакомиться на официальном сайте Генеральной www.prokuror.kg в разделе "Деятельность" направление "Кадры".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440259
Теги:
Генеральная прокуратура, конкурс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  