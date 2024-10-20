Грипп нагрянет к холодам. ОРВИ уже с нами

Когда в Кыргызстане ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, как от них защититься, а также о других опасных респираторных вирусах, борьбу с которыми ведут наши эпидемиологи, в интервью vb.kg рассказала начальник управления инфекционных, паразитарных заболеваний и эпидемиологического надзора Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Динагул Оторбаева.

Как сейчас выглядит картина заболеваемости ОРВИ и гриппом?

- В целом ситуация спокойная. С сентября наблюдаем сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, но, как говорится, без драматизма. Связано это с тем, что с наступлением холодного времени люди больше времени проводят в помещении. Дети в школе постоянно контактируют друг с другом, то же самое можно сказать и о детских садах. Один заболевший ребенок может в течение дня заразить сразу нескольких человек. Рост заболеваемости идет за счет острых респираторных вирусных инфекций. У заболевших преобладают их разновидности - риновирус, аденовирус, парагрипп, метапневмовирус и прочие "сезонные" возбудители.

Мы наблюдаем такую картину в это время года уже много лет. По сравнению с прошлым годом заболеваемость даже ниже на 1,8 процента. Но мы, конечно, сравниваем уровень заболеваемости не только с прошлым годам, но и по неделям уже этого года. И видим, что с каждой неделей идет подъем, хоть и небольшой. Их всех заболевших как всегда больше детей - 65 процентов. Заболеваемость выше республиканского показателя фиксируется в городах – Бишкеке, Оше, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Но в основном ситуация стабильная, находится под контролем и тревог не вызывает.

Динагул Сатаровна, а куда делись грипп и коронавирус?

- Пора гриппа еще не пришла. Он появится, безусловно, с наступлением более холодного времени – это конец ноября, декабрь, январь, февраль. На сегодня нет ни одного лабораторно подтвержденного случая гриппа. Мы постоянно проводим мониторинг ситуации и по нему. Всем заболевшим делаются анализы на все виды инфекций, в том числе на грипп, ковид.

Ковид регистрируется, но в единичных случаях. На прошлой неделе было лабораторно подтверждено три случая, на этой - два. Не исключено, что он идет параллельно с ОРВИ, но многие заболевшие не обращаются к врачам. Сейчас он протекает как обычная вирусная инфекция.

Но многие жалуются, что подолгу болеют. Вроде начали поправляться, и снова наступило ухудшение. А потому часто слышишь, что в городе гуляет ковид пострашнее предыдущего. Что скажете на это?

- Как я уже сказала, случаев гриппа пока нет, а ковид фиксируется у единиц заболевших, и протекает он по типу ОРВИ. И каких-то неприятных сюрпризов в этом году мы, эпидемиологи, не ждем.

Что же касается, затяжного характера заболевания у некоторых больных, то, возможно, у них есть какие-то хронические заболевания, которые дают о себе знать. Либо люди поздно обратились к врачу и начали лечение с опозданием, либо вообще к нему не обращались. Нередко случается и реинфекция, когда человек переболел одним видом ОРВИ, допустим, риновирусом, а при контакте с больным коллегой заразился аденовирусом. В таком случае заболевание действительно приобретает затяжной характер.

При подведении итогов лабораторных исследований в конце года мы видим, что люди нередко переносят два вируса. Поэтому предупреждаем, что если заболели, обратитесь к врачу, правильное лечение поможет избавиться и от болезни, и от осложнений после нее. И, конечно, укрепляйте иммунитет и сделайте прививку – это самая лучшая защита от гриппа и ОРВИ.

Но насколько эффективна вакцина, скажем, та же "Гриппол плюс", которую Минздрав закупает каждый год, если варианты гриппа каждый год меняются, мутируют?

- Состав вакцин, несмотря на то, что их названия остаются прежними, меняется в зависимости от того, какие штаммы гриппа будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне. В ВОЗ из разных стран поступают сведения о заболеваемости, выделенных и исследованных вирусах от больных. Таким образом, становится известно, какие варианты циркулируют. Эксперты ВОЗ с учетом поступивших данных о характеристиках вирусов гриппа тщательно анализируют эту информацию и предоставляют рекомендации производителям вакцин по включению штаммов этих вирусов в вакцины. Это обычно происходит в начале года, чтобы производители вакцин успели наработать их к осеннему сезону.

Каждый год мы также выделяем вирусы гриппа и отправляем образцы в лабораторию ВОЗ, чтобы выяснить, насколько правильно наши специалисты их диагностируют лабораторно. И там стопроцентно подтверждают наши образцы, а это значит, в нашей стране правильно и точно делаются анализы.

И какие штаммы гриппа прогнозируются в нынешнем эпидсезоне?

- По данным ВОЗ, этом году будут циркулировать грипп Н1N1, известный как свиной, Н3N2 – гонконгский и вирус группы В – Victoria. Против них и выпущены вакцины, которыми прививаются везде нынешней осенью. Мы закупили 67796 доз вакцины "Гриппол плюс", распределили ее по регионам и ЦСМ и начали делать прививки в ЦСМ. В первую очередь бесплатно ее получают как, впрочем, и в предыдущие годы, люди с хроническими заболеваниями, медицинские работники, беременные женщины, часто болеющие и люди, старше 65 лет. Конечно, вакцины для всех желающих, которые не входят в эти группы риска, не хватит. Поэтому в стране разрешено проводить вакцинацию в таких частных медицинских центрах, как "ЦАДМИР", "Малыш", "Кроха", "Интермедикал", "Эдельвейс", и "MedcenterKG". Стоимость вакцин там начинается от 600 сомов.

Почему вы порекомендовали обращаться к врачам в случае, если заболеешь? Можно же отлежаться дома.

- Это важно для правильной диагностики заболевания. Как я уже сказала, существует много видов респираторных инфекций, поэтому человек не может сам определить, какой вид у него. Тем более, если у него есть сопутствующие заболевания – сердечно-сосудистые, почечные, сахарный диабет и другие. Вирусные инфекции могут послужить толчком к их проявлению. Правильное же и своевременное лечение поможет избежать осложнений, даст хороший результат. Это касается и родителей, особенно маленьких детей. Если заболел ребенок, который даже толком не может объяснить, что и где у него болит, то его немедленно надо отвезти к доктору. Запущенная болезнь у детей оборачивается и нередко даже реанимацией.

В зимний период возникают и другие инфекционные заболевания. В Кыргызстане зима и весна – сезон менингита. Он очень тяжело протекает и вызывает тяжелейшие осложнения. И вирусные инфекции, и менингококковая начинаются с высокой температуры. Но менингококковая инфекция протекает молниеносно и не поддается лечению обычными лекарствами, которые назначаются при ОРВИ. И если ее вовремя не распознать, то возникнут, как я сказала, тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода. Такие случаи были в предыдущем сезоне с молодыми людьми.

Готовы ли наши медицинские службы, аптечная сеть на случай резкого подъема заболеваемости гриппом?

- Безусловно, каждый год Минздрав готовится к такому сезону, своим приказом обязывает руководителей больниц, чтобы они предусмотрели дополнительные койки, в случае подъема заболеваемости продлевается время работы центров семейной медицины. Минздрав также порекомендовал аптекам готовиться к пику заболеваемости - расширить ассортимент противовирусных лекарств.

Можно ли уберечь себя от вирусной атаки?

- Надо прежде всего предпринять необходимые меры для ее отражения. Респираторные вирусы легко подхватить там, где много людей, поэтому старайтесь избегать таких мест или надевайте маску. Не всем она, как говорится, по душе. Но она эффективна. А уж если заболели, то, чтобы не заразить других, ее следует надевать. И, конечно, сделайте прививку против гриппа. Она не гарантирует стопроцентную защиту, но заметно снижает риск осложнений, а болезнь, как правило, протекает гораздо легче. Это основные правила, соблюдение которых может помочь вам в этом эпидсезоне.