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"Газпром" инвестировал более $374 млн в газовую инфраструктуру Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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За последние десять лет потребление природного газа в Кыргызстане увеличилось с 210 млн до 500 млн кубометров в год, сообщили в правительстве республики.

За этот период российская корпорация "Газпром" инвестировала в модернизацию газотранспортной инфраструктуры Кыргызстана свыше 32 млрд сомов $374,3 млн по текущему курсу .

Уровень газификации в республике вырос с 22% в 2014 году до 40% в 2024 году.

Напомним, в апреле 2014 года "Газпром" приобрел 100% акций кыргызстанского газового монополиста ОАО "Кыргызгаз" за $1.

При этом российский инвестор выплатил $40 млн долгов Кыргызстана за ранее поставленный из Узбекистана и Казахстана природный газ.


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URL: https://www.vb.kg/440273
Теги:
газ, Кыргызстан, Газпром
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