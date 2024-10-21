Зрители "Поклонки" окунулись в культуру Кыргызстана

В Москве зрители кинотеатра "Поклонка" увидели фильм кыргызского режиссера Актана Арым Кубата "Эсимде". Картина - обладатель Гран-при Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии APSA. Показ в Музее Победы состоялся в рамках Дней культуры Кыргызстана в Российской Федерации, приуроченных к 100-летию со дня образования Кара-Киргизской автономной области.

"Фильм "Эсимде" - о безрассудстве людей. Главный герой, потерявший память, как метафора трагедии человеческой сущности. Он словно лакмусовая бумага, индикатор нравственности. Необузданные эмоции молодой семьи, гордыня, издевательское отношение к женщинам, ненависть между людьми, радикализация ислама, коррупция, отравленный воздух и испоганенная мусором Земля, и во всей этой драматичной истории - любовь как хрупкая надежда обретения разума. Это еще одна попытка рассказать о трепетном отношении к происходящему вокруг себя и о том, можно ли сохранить нравственность в этом безжалостном, черством мире манкуртов", - рассказал Актан Арым Кубат о главной идее своего фильма.

Еще одна кинокартина, которую представил кыргызский кинематограф, - "Дарак ыры". Название переводится "Песнь древа".

Фильм стал первым мюзиклом, снятым на кыргызском языке. В основе сюжета - реальные события, происходившие в XVIII веке среди гор Тянь-Шаня. Люди в этих местах тогда жили согласно непоколебимым законам жизни, установленным предками в стародавние времена.

По сюжету бай Базарбай выдает старшую дочь замуж за богатого жениха. У Базарбая есть и младшая дочь, Бегимай, которая дружит с Эсеном, младшим сыном вдовы Дарийки. Но после того как Базарбай приказывает срубить священное дерево, наступает период раздоров и хаоса. После убийства старшего сына Дарийки - Асана, Эсен вынужден покинуть родину. Случайная встреча с одиноким охотником становится для него поворотной.

Дни кыргызского кино продолжатся в Музее Победы до 20 октября. Зрители увидят драму "Белек" (режиссер Дальмира Тилепбергенова), завоевавшую множество призов на международных кинофестивалях и показанную на Венецианском кинофестивале 2023 года вне конкурсной программы, исторический мюзикл "Дарак ыры" (режиссер Айбек Дайырбеков), а также фильм - участник многочисленных международных кинофестивалей "Акыркы коч" (режиссеры Бакыт Мукул, Дастан Жапар уулу).

Присоединиться к показам смогут все желающие бесплатно при наличии свободных мест.

Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Кыргызской Республики. Организатором выступает ФГБУК "Росконцерт".

Дни культуры Кыргызстана в Российской Федерации, приуроченные к 100-летию со дня образования Кара-Киргизской автономной области, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге с 18 по 22 октября 2024 года. В рамках Дней культуры Кыргызстана будет охвачен весь спектр современного искусства - от кинематографа и литературы до живописи и балета.

В программе: Дни кыргызского кино, концерты мастеров искусств Кыргызстана, выставки, форум, презентация книги, показы спектаклей. Эти разнообразные культурные мероприятия призваны способствовать развитию сотрудничества России и Кыргызстана, укреплению долговременных культурных связей между обеими странами.

Ранее сообщалось, что в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы состоялась церемония открытия Дней кыргызского кино.

Источник: pobedarf.ru