Скончался первый председатель совета по делам религий КР Алапаев Ормонбек

На 95 году жизни скончался первый председатель совета по делам религий независимого Кыргызстана Алапаев Ормонбек (некролог)

Алапаев Ормонбек родился 25 октября 1929 года в селе Чон-Алыш Таласской области.

Трижды избирался членом обкома ЦК КП Кыргызстана, дважды депутатом областного Совета. Неоднократно избирался членом райкомов и горкомов партии, депутатом районных и городских советов.

1975-1991 годы - уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Киргизской ССР, член Совета.

1991-1993 годы - председатель Совета по делам религий при кабинете министров КР.

С 1992 года - персональный пенсионер за особые заслуги перед страной.

Член Союза журналистов СССР и Киргизской ССР.

Похороны состоятся 22 октября в 11:00 в городе Бишкек на бульваре Эркиндик, 31Б.