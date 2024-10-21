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Скончался первый председатель совета по делам религий КР Алапаев Ормонбек

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На 95 году жизни скончался первый председатель совета по делам религий независимого Кыргызстана Алапаев Ормонбек (некролог)

Алапаев Ормонбек родился 25 октября 1929 года в селе Чон-Алыш Таласской области.

Трижды избирался членом обкома ЦК КП Кыргызстана, дважды депутатом областного Совета. Неоднократно избирался членом райкомов и горкомов партии, депутатом районных и городских советов.

1975-1991 годы - уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Киргизской ССР, член Совета.

1991-1993 годы - председатель Совета по делам религий при кабинете министров КР.

С 1992 года - персональный пенсионер за особые заслуги перед страной.

Член Союза журналистов СССР и Киргизской ССР.

Похороны состоятся 22 октября в 11:00 в городе Бишкек на бульваре Эркиндик, 31Б.


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URL: https://www.vb.kg/440280
Теги:
похороны, Кыргызстан
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