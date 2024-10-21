Погода
$ 85.21 - 85.69
€ 92.02 - 93.02

Садыр Жапаров поздравил работников агропромышленного комплекса с праздником

443  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров сегодня, 20 октября, поздравил работников агропромышленного комплекса Кыргызской Республики с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сельское хозяйство как основа экономического и социального развития страны является одним из приоритетных отраслей национальной экономики Кыргызстана.

Благодаря вашей самоотверженной работе по производству сельскохозяйственной продукции, ее переработке, поставке во внутренний рынок и экспорту на внешние рынки, надежно обеспечена продовольственная безопасность страны.

Как гласит пословица "Труд, вложенный в землю не пропадет", усилия сельскохозяйственных работников, фермеров и сельхозпроизводителей, заботящихся о благосостоянии народа, приносят свои плоды, обеспечивая щедрые столы (дастарханы) безопасной, полезной сельхозпродукцией и продовольствием.

В этом году, благодаря климату и благоприятному влиянию погоды ожидается, что производство сельскохозяйственной продукции достигнет

400,0 миллиардов сомов, а темп роста составит 107,0 процентов. В таких отраслях сектора сельского хозяйства как животноводство и перерабатывающая промышленность по всем макроэкономическим показателям были полностью достигнуты хорошие результаты. Все это подтверждает устойчивое развитие агропромышленного комплекса республики.

Отмечу, что в целях поддержки сельскохозяйственного производства со стороны государства в рамках программы государственных инвестиций успешно реализуются 7 инвестиционных проектов, проекты "Финансирование сельского хозяйства", "Кредитование агропромышленного комплекса", а также осуществляется финансирование проектов в сфере ирригации и лизинга сельскохозяйственной техники.

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!

Вы вносите огромный вклад в укреплении суверенитета страны, обеспечивая население продуктами питания, перерабатывающую промышленность – сырьем, создавая рабочие места и покрывая прочие потребности общества. Я твердо верю, что и в дальнейшем вы продолжите результативно решать все задачи по обеспечению продовольственной безопасности и развитию сельскохозяйственного производства.

Убежден, что благодаря вашему плодотворному труду знаниям, опыту, готовности к освоению передовых технологий и эффективной поддержке государства, мы сможем превратить Кыргызстан в процветающее государство.

Выражаю вам слова благодарности за любовь к земле, профессионализм, упорство и преданность делу.

Давайте приложим все усилия для достижения поставленных целей во имя прогресса и благополучия нашей страны.

Пусть деятельность всех работников агропромышленной отрасли будет сопровождаться новыми достижениями.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и всех благ.

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником!", - говорится в поздравлении президента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440285
Теги:
праздник, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  