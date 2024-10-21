Садыр Жапаров поздравил работников агропромышленного комплекса с праздником

Президент Садыр Жапаров сегодня, 20 октября, поздравил работников агропромышленного комплекса Кыргызской Республики с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сельское хозяйство как основа экономического и социального развития страны является одним из приоритетных отраслей национальной экономики Кыргызстана.

Благодаря вашей самоотверженной работе по производству сельскохозяйственной продукции, ее переработке, поставке во внутренний рынок и экспорту на внешние рынки, надежно обеспечена продовольственная безопасность страны.

Как гласит пословица "Труд, вложенный в землю не пропадет", усилия сельскохозяйственных работников, фермеров и сельхозпроизводителей, заботящихся о благосостоянии народа, приносят свои плоды, обеспечивая щедрые столы (дастарханы) безопасной, полезной сельхозпродукцией и продовольствием.

В этом году, благодаря климату и благоприятному влиянию погоды ожидается, что производство сельскохозяйственной продукции достигнет

400,0 миллиардов сомов, а темп роста составит 107,0 процентов. В таких отраслях сектора сельского хозяйства как животноводство и перерабатывающая промышленность по всем макроэкономическим показателям были полностью достигнуты хорошие результаты. Все это подтверждает устойчивое развитие агропромышленного комплекса республики.

Отмечу, что в целях поддержки сельскохозяйственного производства со стороны государства в рамках программы государственных инвестиций успешно реализуются 7 инвестиционных проектов, проекты "Финансирование сельского хозяйства", "Кредитование агропромышленного комплекса", а также осуществляется финансирование проектов в сфере ирригации и лизинга сельскохозяйственной техники.

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!

Вы вносите огромный вклад в укреплении суверенитета страны, обеспечивая население продуктами питания, перерабатывающую промышленность – сырьем, создавая рабочие места и покрывая прочие потребности общества. Я твердо верю, что и в дальнейшем вы продолжите результативно решать все задачи по обеспечению продовольственной безопасности и развитию сельскохозяйственного производства.

Убежден, что благодаря вашему плодотворному труду знаниям, опыту, готовности к освоению передовых технологий и эффективной поддержке государства, мы сможем превратить Кыргызстан в процветающее государство.

Выражаю вам слова благодарности за любовь к земле, профессионализм, упорство и преданность делу.

Давайте приложим все усилия для достижения поставленных целей во имя прогресса и благополучия нашей страны.

Пусть деятельность всех работников агропромышленной отрасли будет сопровождаться новыми достижениями.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и всех благ.

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником!", - говорится в поздравлении президента.