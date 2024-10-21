Акылбек Жапаров и Алексей Оверчук открыли Дни культуры Кыргызстана в России

В рамках официального визита в Российскую Федерацию председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук приняли участие в церемонии открытия Дней культуры и искусства Кыргызской Республики в Российской Федерации, организованной в Государственном академическом Большом театре России в честь празднования 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, церемония открытия мероприятия началась с видеообращений президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Лидеры двух государств выразили слова поздравления по случаю знаменательного события и отметили, что сотрудничество в сфере культуры между двумя народами остается важным аспектом дружбы между Кыргызстаном и Россией, а также заявили, что тесное сотрудничество будет и далее укрепляться.

На праздничном вечере свои выступления представили известные творческие коллективы и исполнители из Кыргызстана и России. В рамках концертной программы были исполнены отрывки из эпоса "Манас",состоялись выступления фольклорно-этнографического ансамбля "Камбаркан", фольклорно-этнографического ансамбля "Ордо-Сахна", Государственного ансамбля танца "Ак-Марал", а также были представлены народные песни, мелодии и танцы. Торжественный вечер завершился исполнением новой песни "Кыргызстан-Россия".

На культурный вечер были приглашены члены кабинета министров Кыргызской Республики, правительства Российской Федерации, представители дипломатического корпуса, граждане двух государств и деятели культуры.